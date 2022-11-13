新华社雅加达11月13日电 专访：构建中印尼命运共同体是两国人民的共同心声和普遍期待——访中国驻印尼大使陆慷

新华社记者余谦梁 汪奥娜 郑世波

二十国集团领导人第十七次峰会即将于11月中旬在印度尼西亚巴厘岛举行。峰会前夕，中国驻印尼大使陆慷在接受新华社记者专访时表示，中国积极支持印尼作为今年二十国集团主席国的工作，期待峰会发挥积极、建设性作用。中国和印尼同为发展中大国、重要新兴经济体，构建中印尼命运共同体是两国人民的共同心声和普遍期待。

陆慷表示，二十国集团是首要国际经济论坛和重要的全球治理平台，中国始终积极参与二十国集团工作，致力于国际经济合作和全球经济治理，与各方共同推动世界经济强劲、可持续、平衡和包容增长。中印尼同为发展中大国，在多边事务中保持密切沟通协调，共同致力于维护发展中国家共同利益，为地区和世界和平、稳定、发展作出贡献。中方积极支持印尼作为今年二十国集团主席国的工作，期待峰会在加强抗击疫情国际合作、促进世界经济复苏、维护全球粮食能源安全等方面发挥积极、建设性作用。

陆慷强调，今年7月印尼总统佐科访华时，两国元首明确了共建中印尼命运共同体的大方向。中国和印尼同为发展中大国、重要新兴经济体，两国发展阶段相似，共同利益相连，理念道路相通，前途命运攸关，构建中印尼命运共同体是两国人民的共同心声和普遍期待。两国将持续深化政治、经济、人文、海上合作“四轮驱动”的双边关系新格局，打造发展中国家互利共赢的典范、共同发展的样板、南南合作的先锋。

陆慷表示，雅万高铁是中印尼发展战略对接和共建“一带一路”的旗舰项目，其成功推进将不断深化中印尼双边关系，为两国各领域务实合作特别是基础设施领域合作树立新标杆，推动两国高质量共建“一带一路”合作不断走向深入，是中印尼命运共同体建设的又一重要成果。雅万高铁建成通车后，不仅将有效缓解雅加达至万隆沿线交通压力，为当地民众创造方便快捷的出行条件，还将优化当地投资环境，带动沿线商业开发和旅游发展，加快形成高铁经济走廊。

陆慷指出，青山工业园和德龙工业园是中印尼高质量共建“一带一路”重点项目。印尼镍矿资源丰富，中印尼在镍产业方面合作潜力巨大。以整个镍产业链为主导，辐射带动产业集群，将镍矿加工为镍铁和新能源电池三元材料，不但为印尼创造大量税收、就业和外汇收入，也为印尼深度参与全球不锈钢和新能源产业链提供了机会，得到了印尼政府的大力支持。

陆慷表示，新冠疫情发生后，中国和印尼共同谱写了守望相助的友好篇章。中方率先向印尼提供抗疫援助，率先同印尼开展疫苗和新冠特效药的研发合作，支持印尼建立区域疫苗生产中心。中印尼企业在新冠疫苗领域的合作是两国打造更紧密命运共同体的重要成果展现。

陆慷还说，中印尼合作既有强劲生机，也有无限潜力，更有光明未来。发展好中印尼关系不仅符合两国共同长远利益，也将在地区和全球层面产生积极深远影响。相信在两国元首共同引领下，中印尼关系将继续蓬勃发展，为增进两国人民福祉、促进亚太长治久安、助力发展中国家团结协作、维护世界和平稳定繁荣作出更大贡献。

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