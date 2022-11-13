新华社塔什干11月12日电 中国驻乌兹别克斯坦使馆12日在乌首都塔什干向65名当地品学兼优的学生颁发首届使馆奖学金。

中国驻乌大使姜岩向获奖学金的学生表示祝贺。她说，今年是中乌建交30周年，也是两国关系实现飞跃的一年。各位同学作为未来两国合作的参与者，施展才干、实现梦想的前景无比光明。希望大家不负青春韶华，努力为增进中乌两国交流与合作做出更大贡献。

获奖学生代表在发言中分享了自己学习中文的经历与感受。他们表示，中国驻乌大使馆为当地学中文的学生颁发奖学金，极大鼓舞了同学们的学习热情。尽管新冠疫情给赴华交流带来不便，但大家将利用好各种线上资源，不断提高自身中文水平。

为鼓励乌兹别克斯坦更多学生学习中文，中国驻乌大使馆今年首次设立专项奖学金。来自塔什干国立东方大学、乌兹别克斯坦国立世界语言大学、乌兹别克斯坦世界经济与外交大学、撒马尔罕国立外国语学院、塔什干第59中学、中国民族文化中心等乌兹别克斯坦中文教学机构的教师代表和获奖学生共70余人参加了奖学金颁发仪式。

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