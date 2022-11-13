新华社布达佩斯11月12日电 通讯：当匈牙利传统糕点成为奢侈品——聚焦欧洲经济严冬之三

新华社记者陈浩

“一小块热尔博蛋糕的进货价要500福林（1美元约合391福林）？况且这蛋糕里都没有必放的核桃，我怎么卖给顾客？”匈牙利首都布达佩斯市郊的面包店老板基什·玛吉特日前对着电话那头的供应商抱怨，由于进货价不断上涨，小店的蛋糕售价已经涨到650福林。

在布达佩斯市中心的一些甜品店里，小小一块热尔博蛋糕的售价已经突破1000福林。

热尔博蛋糕是匈牙利当地最著名的甜点之一，内含多层核桃杏酱馅，外面覆着一层巧克力。在匈牙利人看来，没有热尔博蛋糕的圣诞节和复活节是不可想象的。而如今，这种传统糕点对很多人来说成了奢侈品。

乌克兰危机升级以来，制作糕点的原材料不断涨价。随着近期天然气和电价急速飙升，糕点价格更是水涨船高。

近期欧洲通胀形势持续恶化，连作为基本主食的面包也价格大涨。欧盟统计局最新数据显示，9月欧盟面包价格同比上涨近19%。其中，匈牙利面包价格同比上涨76.9%，涨幅居欧盟国家之首。

玛吉特的很多顾客放弃了昂贵的甜点，转而购买日常必需的普通面包。“这应该是我近期最后一次进热尔博蛋糕了。”她无奈地说，如果她继续提高售价，蛋糕可能会卖不出去，但如果不提价，自己会亏本。

匈牙利政府8月修改了实施多年的能源补贴政策，要求企业必须以市场价格支付天然气和电费。如果普通家庭的用电用气量高于全国平均水平，也要以市场价格支付超出部分。目前，匈牙利电价比去年同期翻了一番，天然气价格更是上涨了7倍。

为节省能源支出，玛吉特采取了“非常措施”。她关掉了所有暖气阀门，用电热汀取暖器取而代之，但也只在二楼房间里装了一个。面包店里的三个冰柜，现在只有存放奶酪、酸奶等乳制品的那台仍在运行，另外两个已改成货架。

即便如此，玛吉特的能源账单涨幅依然不小。她翻看着账单告诉记者，9月店里的天然气费已从几个月前的3000福林飙升至1.9万福林，电费也从4.5万福林增加到11万福林。

虽然玛吉特和家人对小店很有感情，但她已经有了卖掉小店的念头。玛吉特说，现在不断有顾客抱怨涨价，她的收入也减少了，“或许已经不值得继续经营下去”。

玛吉特面包店面临的困境，匈牙利很多中小企业也在经历。匈牙利餐饮协会主席拉斯洛·科瓦奇警告说：“我们正处在关店潮边缘，很多餐馆可能会从明年1月起开始关闭。”他强调，能源成本较高的甜品店和面包店将首当其冲。

能源价格上涨导致生活成本不断攀升。匈牙利民意调查机构近期发布的民调结果显示，66%的受访对象认为对俄制裁使欧洲国家受害更深。

匈牙利总理欧尔班近期表示，欧洲的制裁砸中自己的脚，“是时候与美国谈对俄制裁的后果了”。

再过一个月，等到凛冬来临，能源账单将如何上涨仍是未知数。玛吉特说，但愿今年的圣诞节，匈牙利人能够继续享用美味的热尔博蛋糕。

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