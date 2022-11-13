人民网雅加达11月12日电 （记者张杰）当地时间12日，印尼“学中文·走进汉语桥”线上活动顺利举行。

本次活动由“汉语桥”俱乐部（总站）主办，印尼雅加达华文教育协调机构和“汉语桥”俱乐部（雅加达站）联合承办，巴淡世界大学协办，并得到巴淡慈容学校、苏北华文教育促进会等多家印尼华文学校的积极支持。来自印尼各地的近400名师生相聚云端，共研共学。

印尼雅加达华文教育协调机构执行主席、“汉语桥”俱乐部（雅加达站）站长蔡昌杰在致辞中表示，中国驻印尼使馆主办的“汉语桥”印尼赛区比赛于2002年首次举行，目前已经成为印尼非常重要的中文大赛品牌项目，期待更多的印尼青年在“俱乐部”的大家庭里共同学习，共同成长。

巴淡世界大学校长林庆祥、亚洲国际友好学院院长柏林·薛伯蓝尼、泗水新中三语学校教育总监彭则翔、棉兰慈光弥勒学校校长邱恩泽、雅加达亲仁学校校长林如虚等印尼华文学校教育人士先后致辞，表示希望通过本次活动激发更多学生学习中文的兴趣，提高汉语水平。

参会师生表示，此次活动让大家对“汉语桥”比赛有了更精准的了解，让老师和学生能更加从容自信地准备“汉语桥”比赛。

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