人民网皎漂11月12日电 （记者李秉新）11日，由中国电建集团海外投资公司投资、山东电建一公司建设的缅甸皎漂燃气联合循环电站实现燃气-蒸汽联合循环并网发电。并网后电站增加了日发电量，对缓解缅甸西部用电紧张、提振当地经济发展、保障企业和民众日常用电需求具有重要意义。

缅甸皎漂燃气电站成功实现燃气-蒸汽联合循环发电。人民网记者 李秉新摄

10月10日，皎漂电站首台天然气燃机一次点火发电成功，中国驻缅甸大使陈海、缅甸电力部副部长昂泽亚到场祝贺。陈海表示，中方面向缅甸全体人民，助力缅甸经济发展，皎漂燃气电站项目克服困难比计划提前完成进度，是中缅电力领域合作的成功典范。昂泽亚表示，缅方制定了中长期电力发展规划，皎漂燃气电站建成后不仅能满足若开邦当地居民和企业用电需求，还能补充全国电网供电能力。

电站项目总经理、党支部书记贾元超表示，燃气-蒸汽联合循环发电具有高效率、低能耗、启动快、可用率高、投资省、建设周期短等特点，电站全体员工为能给当地电网电力供应提供支持、缓解民众用电紧张状况感到欣慰和鼓舞。

项目经理、党支部书记贾元超介绍管理制度。人民网记者 李秉新摄

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