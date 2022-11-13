人民网曼谷11月12日电 （记者孙广勇）“APEC能源智库论坛”于11月12日举行。本次论坛探讨了绿色经济复苏和新能源交通热潮，以及能源转型、生态文明建设等议题，为即将在泰国召开的亚太经合组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议提供建议和参考。

中泰两国在新能源和可持续发展领域合作紧密，共同推动能源转型是“共建美丽家园”的重要内容。论坛获得了泰国泰中“一带一路”研究中心、中国人民大学、香港理工大学等机构的支持。

联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（ESCAP）执行秘书阿米达表示，气候合作和绿色经济复苏对于APEC各经济体至关重要。面对世界能源的不确定性，联合国亚洲及太平洋经济社会委员会希望能够通过加强绿色能源领域合作，实现新冠疫情后的经济复苏，加强各经济体应对危机的能力。

泰国前能源部部长披差表示，APEC各经济体应共同推动新能源的发展及新能源汽车的应用。泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦表示，能源安全是APEC各经济体共同面临的问题。中国在替代能源领域取得了巨大的成功，并通过“绿色丝绸之路”将技术和经验传递到沿线各国。新能源技术的发展与共享，将是保障发展中国家能源安全的重点。

论坛还举行了“绿色能源复苏和新能源交通热潮”圆桌会议。泰国前能源部部长颂提拉表示，中泰绿色经济合作充满活力。泰国金池工业园总裁婉娜表示，中国太阳能、电动汽车和新材料企业对泰国的投资将推动泰国新能源产业的发展，泰国工业园愿与中国企业合作共建“绿色丝绸之路”。

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