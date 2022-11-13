新华社金边11月12日电

在第25次东盟与中日韩领导人会议上的讲话

中华人民共和国国务院总理 李克强

（2022年11月12日，柬埔寨金边）

尊敬的洪森首相，

各位同事：

很高兴在东盟与中日韩（10+3）合作启动25周年的重要时刻，同大家线下相聚。感谢洪森首相和柬埔寨政府为会议所作各项准备。欢迎尹锡悦总统、马科斯总统首次出席10+3领导人会议。

这是我第10次出席会议。过去十年来，中方在10+3合作框架下一共提出了130多项合作倡议或项目，在我们共同努力下基本都得以落实。这十年，我也见证了10+3这棵“参天大树”枝繁叶茂，感谢各方对中方参与10+3合作一直以来给予的宝贵支持。

刚刚我们共同发布了《10+3合作25周年文件集》，回顾了1997年以来机制发展取得的丰硕成果。25年前，地区国家着眼东亚振兴和持久繁荣，共同开启了10+3合作进程。25年来，得益于本地区的总体和平与稳定，10+3合作快速发展、持续前进，不仅提振了各自国家发展，也维护了地区金融、粮食安全，有利于保障国际产业链供应链稳定畅通。我们坚持团结协作、风雨同舟，携手应对金融危机、公共卫生等重大风险挑战，共同打造了区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、清迈倡议多边化、10+3大米紧急储备等合作机制，为东亚的稳定发展不断注入新的动力。

当前，国际地区形势正在复杂深刻演变。一方面，新冠肺炎疫情防控工作取得阶段性胜利，东亚经济在震荡中复苏，旅游业重启、数字经济加速发展等带来重大利好。另一方面，国际安全局势不靖，单边主义、保护主义上升，经济金融风险上升，全球发展面临前所未有的挑战。10+3国家作为东亚主要经济体，应继续致力于维护地区以及世界的和平稳定与发展繁荣，增进人民福祉。

各位同事！

东亚地区是世界经济增长的重要引擎，10+3是东亚合作的主渠道。我们要以合作启动25周年为新的起点，透过历史总结经验，与时俱进加强合作，以落实新一期《10+3合作工作计划》为契机，进一步提振合作势头，朝着东亚共同体长远目标迈进。

一是保持区域经济一体化进程。经济一体化是东亚地区走向发展繁荣的重要动力，也是各国发展的现实需要。东亚地区是世界经济发展的重要引擎，占全球人口、经济、贸易的比重都接近30%，无论是应对当前经济下行压力还是着眼未来长远发展，都需要深化区域经济合作。RCEP作为世界上人口数量最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区，其生效实施是东亚经济一体化进程的重要里程碑，要用足用好市场开放承诺和规则，更大程度释放协定红利。中方已为RCEP经济技术合作提供捐款，协助东盟国家提升协定实施能力，今后愿继续为此做出贡献。我们支持尽早成立RCEP秘书机构，加强机制建设。希望各方支持中国香港作为首批新成员加入协定，共同致力于打造更加开放包容的经贸合作平台，维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系。

二是深化东亚产业分工合作。伴随东亚生产网络不断完善，地区各经济体相互依存度日益上升，这种多年形成的产业合作体系早已深度融合、互补互利。“筑墙设垒”“脱钩断链”违背经济规律、市场原则，从根本上说是行不通、走不远的。国际经贸领域不可避免有摩擦，只要理性看待、公平公正妥善处理，是可以取得共赢多赢的。坚持开放融通发展，推动区域产业链供应链在稳定畅通中优化升级，符合各国共同利益，才是经济全球化的正确方向。今年7月，中方主办了10+3产业链供应链合作论坛，与会各方共同发表合作倡议，表达了对维护地区产业链供应链稳定畅通、提高韧性的共同愿望。东亚要实现高质量发展，就必须持续努力营造开放创新的生态，建立更为紧密、更具韧性的地区产业体系。中方愿依托10+3中小企业服务联盟，帮助地区企业加强科技创新、数字转型能力，更好地发挥其推动地区产业结构转型升级主力军的作用，创造更多就业机会。

三是提升危机应对能力。面对当前疫情、粮食、能源、金融等多重危机，我们在用好10+3危机应对机制保持地区总体稳定的同时，要继续巩固和完善这一机制，做好未来应对更大风险挑战的准备。关于10+3应急医疗物资储备中心建设，中方已准备好向有需要的国家提供医疗物资援助。中方支持提升清迈倡议多边化的可用性和有效性，强化10+3宏观经济研究办公室（AMRO）功能，不断完善区域金融安全网。中方正在落实向AMRO新的捐助，提升其经济监测能力和技术援助能力，支持其建设区域知识中心和财金智库网络。为更好维护地区粮食安全，中方将在未来5年继续向10+3大米紧急储备机制捐资，用于向东盟国家实物大米投放及开展配套活动。

四是深化人文交流。疫情虽然阻碍了各方面对面交流，但也创造出“云会见”“云旅游”等新型交往方式，拓展丰富了人文交流的内容。中方愿以启动10+3移民和领事负责人磋商机制为契机，举办10+3移民政策研讨会、实施10+3执法菁英奖学金项目，加强各国移民和执法部门交流合作，为便利人员往来提供更多政策支持。中方将根据疫情形势变化，优化防控举措，逐步增加国际航班，愿为东盟和日韩留学生返华复学积极提供便利。同时，利用10+3文化城市网络等平台，鼓励和支持当选的“东亚文化之都”与“东盟文化城市”之间开展多种形式的交流，欢迎10+3成员参加“亚洲旅游促进计划”系列活动，加强文化旅游务实合作。中方愿在明年主办第21届东亚论坛，深化10+3官、产、学界交流。

五是助力可持续发展。可持续发展充分体现了以人民为中心的发展理念，是人与自然和谐共生的内在要求，也是东亚地区各国人民共同的愿望。为促进落实2030年可持续发展议程，中方愿同各方就全球发展倡议开展合作，牵头开展10+3转型金融研究、举办10+3清洁能源圆桌对话，通过10+3银联体开展绿色和可持续发展合作，不断深化低碳合作伙伴关系。中国已经历史性地解决了绝对贫困问题。我们愿与地区各国分享减贫经验，持续推进东亚减贫合作倡议二期项目，办好10+3村官交流，助力地区减贫发展。人才是实现发展的重要支撑。我们要重视人才培养，特别是新形势下复学与重建韧性教育体系的合作，为可持续发展提供智力支撑。

中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，坚持走和平发展道路，深化同周边国家友好互信和利益融合。对外开放是中国的基本国策，我们坚定奉行互利共赢的开放战略，坚持经济全球化正确方向，推动贸易和投资自由化便利化，推进双边、区域和多边合作，促进国际宏观经济政策协调，推动建设开放型世界经济，共同营造有利于发展的国际环境。我想强调的是，中国经济已经深度融入世界，经济发展既立足于自身又面向全球，多年保持全球货物贸易第一大国，工业增加值的70%离不开进口，外资企业对就业创业、市场联通、人才交流等都发挥了重要作用，我们没有理由不对外开放，开放大门只会越开越大。我们将继续推进高水平对外开放，进一步扩大国内市场开放，保护外商投资权益，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。中国将以高质量发展和高水平开放为世界各国带来新的更大发展机遇，也为深化10+3合作提供新的动能。

各位同事！

10+3合作历经风雨，合作成果得来不易，值得倍加珍惜。柬埔寨有句谚语说，信任如树。面对蓄势待发的新机遇和迎面而来的新挑战，惟有互信合作、同舟共济，才能成功克难前行、实现多赢共赢。中方愿同10+3各方一道，不断凝聚共识，深化务实合作，为东亚合作的美好未来不懈努力！

谢谢！

(责编：崔译戈、崔越)