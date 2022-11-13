当地时间11月12日下午，国务院总理李克强在金边会见出席东亚合作领导人系列会议的国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。

新华社记者 黄敬文摄

当地时间十一月十二日，国务院总理李克强在金边会见出席东亚合作领导人系列会议的老挝总理潘坎。

新华社记者 黄敬文摄

本报金边11月12日电 （记者白阳、赵益普）当地时间11月12日下午，国务院总理李克强在金边会见出席东亚合作领导人系列会议的国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。

李克强表示，世界经济金融高度融合，面对当前诸多挑战，没有哪个国家可以独善其身。各国应加强合作与宏观经济政策协调，形成合力，维护世界经济稳定，防止陷入衰退。这也有利于维护世界和平与稳定。

李克强介绍了中国经济形势。他指出，面对2020年突如其来的疫情冲击，我们在宏观调控中既果断应对又适度合理，留下了政策工具。受超预期因素影响，今年二季度前期主要经济指标明显下滑。我们及时推出实施稳经济一揽子政策和接续措施，经过努力，中国经济及时扭转了下滑势头、二季度实现正增长，前三季度增长3%，当前总体呈回稳向上态势。我们着力保市场主体稳就业稳物价。中国有1.6亿多户市场主体，这是稳经济的重要支撑力量。我们通过退税减税降费、降息缓息，为市场主体减负纾困，帮扶渡难关。今年前10个月已完成新增城镇就业1000多万人。10月份居民消费价格指数只上涨2.1%，这主要得益于前两年没有超发货币，今年粮食增产丰收、能源稳定供应也为稳物价夯实了基础。我们将继续推动稳经济一揽子政策措施全面落地、充分显效，巩固和拓展经济回稳向上态势，保持经济运行在合理区间，力争全年实现更好结果。面对全球范围通胀高企，中国采取了负责任的态度，没有大规模在世界市场购买粮食和能源，这也是对世界的贡献。

李克强指出，中国是最大发展中国家，改革开放是中国实现现代化的必由之路。中方愿继续参与G20缓债倡议。中国与基金组织保持了长期良好合作关系。希望基金组织继续发挥积极作用，推动完善主权债务协调的国际机制，应对全球经济面临的复杂局面。

格奥尔基耶娃表示，当前世界经济面临许多新挑战和不确定性。中方应对疫情之初宏观经济政策预留工具是正确之举，注意到近期出台的宏观经济政策是合理有效的。基金组织与中方关系良好，愿继续同中方加强合作。

肖捷参加会见。

本报金边11月12日电 （记者白阳、赵益普）当地时间11月12日，国务院总理李克强在金边会见出席东亚合作领导人系列会议的老挝总理潘坎。

李克强表示，中老山水相连，长期睦邻友好。中方愿同老方密切高层往来，增进政治互信，深化务实合作，推动两国关系发展取得更多成果。

李克强指出，中方愿同老方加强交流互鉴，增强合作发展的内生动力。开展风能、太阳能等清洁能源合作，推进通关便利化，扩大进口老方优势农产品，加强双方人员往来，欢迎老方留学生“愿返尽返”。中方愿继续向老方民生领域提供力所能及的帮助和支持。

潘坎表示，老中关系不断深化发展，双方战略共识得到有效落实并取得丰硕成果。老方坚定支持中方维护自身核心利益，愿同中方密切各层级交往，深化治国理政经验交流，加强经贸、能源、农业等领域合作，充分发挥老中铁路积极效应，推动两国关系取得新发展。

肖捷参加会见。

《 人民日报 》（ 2022年11月13日 03 版）

(责编：崔译戈、崔越)