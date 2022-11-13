李克强在出席东亚合作领导人系列会议期间分别同日本首相岸田文雄、韩国总统尹锡悦、菲律宾总统马科斯会面交谈
2022年11月13日09:30 | 来源：人民网－人民日报
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本报金边11月12日电 （记者白阳、赵益普）当地时间11月12日上午，国务院总理李克强在柬埔寨金边出席东亚合作领导人系列会议期间，应约分别同日本首相岸田文雄、韩国总统尹锡悦、菲律宾总统马科斯会面交谈。
对岸田文雄，李克强表示，中日是搬不走的邻居，双方都致力于加强两国政治、经贸、人文等领域合作，应当共同推动两国关系稳定健康发展。岸田文雄表示，日中是邻国，双方各领域合作取得长足发展。日方赞同日中应友好相处，将同中方一道，推动两国关系不断向前发展。
对尹锡悦，李克强表示，希望中韩双方继续秉持相互尊重、互利合作的精神，推动两国各领域合作持续健康发展。尹锡悦表示，希与中方一道，推动韩中关系在相互尊重、互利合作基础上不断取得更大发展。
对马科斯，李克强说，中菲传统友谊深厚，两国共同利益远大于分歧，各领域合作发展良好。中方愿同菲方加强高层交往，同包括菲律宾在内的东盟国家一道，在相互尊重基础上，共同维护南海和平稳定。马科斯表示，菲方愿同中方加强高层交往，本着伙伴关系精神，共同努力推动两国关系和各领域合作取得新进展。
《 人民日报 》（ 2022年11月13日 03 版）
(责编：崔译戈、崔越)
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