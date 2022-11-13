本报金边11月12日电 （记者白阳、赵益普）当地时间11月12日上午，国务院总理李克强在柬埔寨金边出席东亚合作领导人系列会议期间，应约分别同日本首相岸田文雄、韩国总统尹锡悦、菲律宾总统马科斯会面交谈。

对岸田文雄，李克强表示，中日是搬不走的邻居，双方都致力于加强两国政治、经贸、人文等领域合作，应当共同推动两国关系稳定健康发展。岸田文雄表示，日中是邻国，双方各领域合作取得长足发展。日方赞同日中应友好相处，将同中方一道，推动两国关系不断向前发展。

对尹锡悦，李克强表示，希望中韩双方继续秉持相互尊重、互利合作的精神，推动两国各领域合作持续健康发展。尹锡悦表示，希与中方一道，推动韩中关系在相互尊重、互利合作基础上不断取得更大发展。

对马科斯，李克强说，中菲传统友谊深厚，两国共同利益远大于分歧，各领域合作发展良好。中方愿同菲方加强高层交往，同包括菲律宾在内的东盟国家一道，在相互尊重基础上，共同维护南海和平稳定。马科斯表示，菲方愿同中方加强高层交往，本着伙伴关系精神，共同努力推动两国关系和各领域合作取得新进展。

《 人民日报 》（ 2022年11月13日 03 版）

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