新华社北京11月12日电 综述：多项海外民调显示发展中国家越来越多民众对中国持积极看法

新华社记者梁君茜

近期多项海外综合性民意调查显示，发展中国家有越来越多的民众对中国持积极看法。

英国剑桥大学近日发布的两份最新调查报告显示，发展中国家民众对中国的好感度越来越高。10月底，剑桥大学民主未来中心整合覆盖全球137个国家和地区、代表全世界97%人口的30个调查数据发现，多数发展中国家受访者对中国持积极看法

此前，剑桥大学和英国舆观调查公司共同展开的“舆观-剑桥全球化项目”也显示，中国在“全球南方”地区广受欢迎。

该项目今年8月至9月在20余个国家的上万名成年人中进行调查。结果显示，包括拉丁美洲、非洲和亚洲等地区的发展中国家民众，近两年对中国的好感度呈明显上升态势。其中，尼日利亚民众对中国的好感度从2021年的68%上升至2022年的83%、肯尼亚从58%上升至82%。

此外，美国普林斯顿大学无党派研究网络“阿拉伯晴雨表”今年7月发布的调查报告显示，中东和北非地区的阿拉伯国家民众对中国的好感度增加。

这份基于2021年底至2022年春季对该地区2万余名受访者开展的调查显示，在受访的9个国家中，毛里塔尼亚、苏丹、伊拉克、黎巴嫩、约旦等7个国家的多数受访者对中国持有非常好或比较好的看法。

报告说，中国的全球视野增强，特别是通过共建“一带一路”倡议，中国与中东和北非地区国家的经济交往大大增加。

同样，另一项针对非洲国家青年的民意调查也显示，76%的非洲青年认为中国对世界的影响是积极正面的。

这份综合性调查在对15个非洲国家18岁至24岁的青年人进行了4507次面对面访谈后得出这一结论。中国商品物美价廉、在非洲投资基础设施建设、为非洲人创造就业机会等，是受访者对中国有积极认知的主要原因。

委托进行此项调查的伊奇科维茨家族基金会主席伊福尔·伊奇科维茨说：“绝大多数非洲年轻人认为中国参与非洲事务会带来双赢，这是对中国外交政策的认可。”

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