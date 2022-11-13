新华社北京11月12日电（记者罗国芳）受通货膨胀和经济形势不佳影响，美国多家大型科技公司近日纷纷宣布裁员或暂停招聘。

美国社交媒体平台脸书的母公司“元”公司首席执行官马克·扎克伯格9日在致员工信中写道：“我已经决定将我们的团队规模缩减13%，并裁掉11000多名优秀员工。我们还将削减可自由支配的开支，并将招聘冻结期延长至2023年第一季度，以便成为一家更精简、更高效的公司。”

据报道，这是“元”公司成立以来首次大规模裁员。公司还打算推行“工位共享”措施，缩减办公场地。

不久前完成对美国知名社交媒体平台推特的收购后，美国企业家埃隆·马斯克开始启动大规模裁员计划，裁员比例将近50%，约为3700多人，以求改善推特目前面临的亏损和债务问题。

美国网约车企业利夫特3日也宣布裁员计划。利夫特首席执行官洛根·格林和总裁约翰·齐默表示，公司将裁员13%，所有部门都将受到影响。在当日提交给美国证券交易委员会的文件中，利夫特表示将解雇约683名员工，以应对可能出现的衰退和不断恶化的经济状况。

总部位于美国旧金山的在线支付服务商Stripe公司首席执行官帕特里克·科利森3日在给员工的信中说，在通货膨胀加剧、经济衰退、利率上升、能源危机、投资预算紧缩和创业资金短缺的影响下，公司将裁员14%，约为1100名员工。

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