新华社北京11月12日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统泽连斯基11日晚在社交媒体发文说，乌克兰军队正在向赫尔松市推进，乌特种部队已进入市区。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当日对媒体表示，对乌特别军事行动还在持续，赫尔松州仍是俄罗斯联邦的一部分。

——泽连斯基表示，目前赫尔松市民正着手清除俄罗斯军队在当地建筑和街道上留下的痕迹。俄罗斯国防部11日发表声明说，3万多名俄军人员、约5000件武器装备已于当日凌晨5时转移至第聂伯河东岸。

——今日俄罗斯通讯社11日援引俄罗斯副外长里亚布科夫的话报道说，俄方愿意在不预设前提条件的情况下就乌克兰问题进行对话。佩斯科夫同日对媒体表示，对乌特别军事行动还在持续，赫尔松州仍是俄罗斯联邦的一部分，“这一点没有、也不可能有任何改变”。他说，特别军事行动的目标可以通过和平谈判来达成，但鉴于乌方立场，谈判无法进行。

——据乌克兰当地媒体11日报道，俄军在撤离赫尔松市后炸毁了跨越第聂伯河的安东诺夫斯基桥，该桥是赫尔松俄军向第聂伯河西岸地区输送给养的重要后勤通道。赫尔松州政府行政大楼前已重新悬挂起乌克兰国旗。

——俄罗斯外交部11日发布声明说，作为对美国政府不断扩大对俄公民制裁的回应，俄方决定无限期禁止200名美国公民入境，其中包括美国政府和立法机构工作人员及其亲属、军工企业负责人、参与推动“反俄运动”和支持乌克兰的专家等。美国总统拜登的妹妹和两个弟弟也在其中。

——据德国联邦政府通报，德国总理朔尔茨11日同乌克兰总统泽连斯基通电话，双方讨论了军事、人道主义局势等话题。朔尔茨表示，德国将继续在能源基础设施、防空等领域向乌克兰提供支持。（参与记者：刘恺、华迪、李东旭、李铭、李超）

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