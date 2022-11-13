新华社埃及沙姆沙伊赫11月12日电 记者手记：为共同家园团结起来应对气候挑战

新华社记者沈丹琳

6日至18日，《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）在埃及海滨度假小城沙姆沙伊赫举行。会程几近过半，会场内外来自不同国家和地区的人士纷纷发出团结应对气候挑战的声音，传达人们对地球这个共同家园未来的关切。

在会场内，不少国家布置了展馆。多国展馆通过人工智能、数字成像等可视化技术，向参观者生动展示应对气候变化面临的资金缺口。记者走过这些展馆，能看到很多身着民族服饰的参会代表向前来参观的人们介绍各自的民族文化以及在气候变化影响下当地遭遇的困境。

今年巴基斯坦暴雨成灾导致三分之一国土变成泽国，这作为受气候变化冲击的典型案例在大会期间引起不少关注。

记者在巴基斯坦的展馆看到一句打动人心的口号：“发生在巴基斯坦的（灾害），不会仅停留在巴基斯坦。”

巴基斯坦国民议会议员、负责气候变化事务的国民议会秘书处秘书娜兹·俾路支对记者说，巴基斯坦经历了灾害带来的痛苦，希望世界其他地方也明白这类灾害的严重程度。各国应及早采取行动，避免遭遇同样的痛苦。

这不单是巴基斯坦人民的感受，越来越多人在发出类似的呼吁。10日，记者在会场中间的空地上看到不少年轻人齐声高呼：“人们团结起来，就永远不会被打败！”

COP27上，1000亿美元这个数字被频频提及——2009年的哥本哈根联合国气候变化大会已明确，发达国家要每年出资1000亿美元以支持发展中国家提升应对气候变化的能力，但这个承诺一直未兑现。在巴布亚新几内亚展馆，记者看到一句显著的标语：“我们需要1000亿美元拯救我们的雨林！”。

雨林国家联盟执行主任凯文·康拉德说：“仅仅是保护雨林，1000亿美元都不够。我们需要的远比这个多。”

斐济常驻联合国代表萨蒂延德拉·普拉萨德说：“气候变化对太平洋岛国的影响不言而喻，1000亿美元的气候融资不仅必须尽快落实，更要保证其可及性和分配的公平性。斐济面临着海平面上升和气候变化带来自然灾害的双重威胁，过去几年我们获得的应对气候问题的资金仅为需求的十分之一，落实气候融资的步伐必须加快。”

来自印尼一家非政府组织的萨尔玛·扎基娅对记者说，作为发展中国家，印尼需要在发展与环保之间实现平衡。而发达国家不但自己消耗了大量化石燃料，还在没有给发展中国家提供所承诺的资金前提下，要求发展中国家加强环境保护，这影响了“我们实现发展的权利”。

来自巴西的原住民劳拉·索里亚诺·亚瓦纳瓦也呼吁：“发达国家需要真心帮助发展中国家。”

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