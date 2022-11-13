新华社北京11月12日电 综述：“双十一”海外溢出效应持续释放

新华社记者

随着国际物流快速发展，跨境购物越来越便利，“双十一”购物节日益成为中国电商与海外消费者、中国消费者与海外商家互联互通的桥梁。从东南亚到中东北非再到拉美，“双十一”的海外溢出效应持续释放，为提振全球消费信心贡献力量。

每年进入11月，总部位于新加坡的两家电商平台“来赞达”和“虾皮”都会在东南亚地区开展“双十一”购物节宣传活动，很多购物中心、商家也会以此为契机，推出促销活动。

今年“双十一”，“来赞达”计划在东南亚地区举办长达五天的购物节：印尼城市街头矗立起巨型糖球机，消费者通过扫描二维码随机抽取“盲球”，抽到的折扣、福利可在平台直接兑换使用；泰国曼谷暹罗广场9日至11日化身巨大的购物节直播间，顾客不仅可以现场试妆，还有机会和自己喜欢的演艺人员互动。

“虾皮”早在月初就宣布开启“双十一”大促。去年活动中，大批新用户涌入“虾皮”，带来更旺盛的网购需求，很多中国商家乘势“出海”，为当地消费者提供质优价美的商品。

在中东和北非地区，消费者对“双十一”的兴趣也日益浓厚。数据显示，70%的沙特和阿联酋消费者表示今年“双十一”期间会专门为自己购买产品，而年末销售旺季时这一比例为65%。不少中东北非国家不仅市场规模可观，对电商接受度也较高，中国电商平台让这些国家的消费者网上购物更加便捷。

近几年，随着中国电商企业加速拓展海外市场，中国市场的物流经验也开始为海外“双十一”网购提速，提升海外消费者购物体验。

在智利圣地亚哥西郊的菜鸟智利分拨中心，记者看到工作人员将机场清关后运来的纸箱拆包，通过特定设备自动分拣小件包裹，之后由当地合作伙伴限时配送给消费者。阿里旗下菜鸟物流智利国家经理胡闯说，今年“双十一”智利消费者对时效要求较高的包裹将通过这一分拨中心分拣处理。

在巴基斯坦南部信德省首府卡拉奇，菜鸟物流与当地电商达拉兹集团合作建设的自动化快递分拨中心于今年10月中旬正式建成交付使用，改变了过去巴基斯坦只能人工分拣快递包裹的历史。中心工作人员尤努斯·汗对今年“双十一”满怀信心，“有了中国伙伴的技术助力，我们一定能为电商消费者提供满意的服务”。

除了将优质商品和服务带到海外，“双十一”也是海外品牌拓展中国市场的重要节点。

天猫国际市场负责人余欢欢说，中国消费者对跨境进口商品需求旺盛，海外品牌越来越重视“双十一”活动和中国市场。今年有1600多个海外品牌首次参加天猫“双十一”活动，带来上千款产品。

英国数据分析咨询公司全球数据公司消费分析师拉维·泰贾表示，中国市场体量巨大，消费潜力大，这给英国品牌拓展中国市场带来信心。“双十一”等促销活动为寻求拓展亚洲市场的英国企业提供了重要机会。

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