张陆彪

中国在解决好自己吃饭问题的同时，积极致力于推动国际粮食安全合作，携手各方提升可持续农业生产能力。杂交水稻技术是中国开展国际农业合作的一张闪亮名片，为维护全球粮食安全作出了卓越贡献。

中国始终秉持开放和负责任态度同各国分享杂交水稻技术。自1979年中方首次对外提供杂交水稻种子以来，中国杂交水稻已在亚洲、非洲、美洲数十个国家和地区推广种植，年种植面积达800万公顷。中方还通过国际培训班为80多个发展中国家培训超过1.4万名杂交水稻专业技术人才。

为了推广杂交水稻技术，中国派出大量农业技术专家。据不完全统计，截至2021年底，仅在中国—联合国粮农组织南南合作框架下，中国就已向40多个国家和地区派出了近1100名农业专家和技术员，占联合国粮农组织南南合作框架下派出专家总数的60%。

马达加斯加杂交水稻项目就是一个成功案例。作为援非十大农业示范中心之一，中国援马达加斯加杂交水稻示范中心项目于2007年率先启动。中国专家研发出适合当地需求的“高产、优质、多抗”杂交水稻品种，帮助当地农民提高粮食产量。2017年，水稻图案被印在马达加斯加新版纸币上。该国时任农业、畜牧业和渔业部部长表示，这是马达加斯加人民向中国表达的特殊感谢，也是中国与非洲国家珍贵友谊的见证。2019年，中国—联合国粮农组织—马达加斯加南南合作项目启动，覆盖杂交水稻育种、制种、种植、加工、销售全产业链，迄今已帮助当地杂交水稻产量提高3.8倍。今年，中马双方发布的两国建交50周年官方标志在底部采用水稻稻穗设计元素，充分体现了杂交水稻技术合作为推动双方关系发展发挥的重要作用。

中国同尼日利亚、乌干达等国开展的杂交水稻合作项目也取得显著成效。中方通过派出专家、推广作物良种、提供技术支持等方式，帮助尼日利亚在水稻种植领域取得长足进步，成为非洲主要水稻生产国之一。在乌干达，依托南南合作项目建成的中乌农业合作产业园将水稻产业作为合作重点之一，帮助乌干达提高粮食安全水平。

中国去年9月提出全球发展倡议，旨在推动国际社会聚焦发展问题，重振全球发展事业。全球发展倡议将粮食安全作为重点合作领域之一，充分展现中国推动各方共同应对全球粮食安全挑战的责任担当。在中国与各方携手推进落实全球发展倡议的进程中，杂交水稻技术必将发挥重要作用，继续为维护全球粮食安全作出贡献。

（作者为农业农村部对外经济合作中心主任）

《 人民日报 》（ 2022年11月13日 03 版）

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