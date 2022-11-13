本报记者 刘 慧

二十国集团（G20）领导人第十七次峰会即将在印度尼西亚巴厘岛举行。2022年G20工商峰会主席辛达·卡姆达尼在接受本报记者采访时表示，聚焦今年G20峰会“共同复苏、强劲复苏”主题及相关重点，工商界将致力于推动全球健康、能源转型和数字化议程。“中国在数字经济和可持续发展方面成效显著，正不断通过自身发展为世界各国特别是发展中国家提供机遇。”

辛达介绍，今年G20工商峰会的主题是“推动创新、包容与合作的增长”，强调将绿色转型、包容性增长和公平医疗作为优先事项。在2016年G20杭州峰会上，习近平主席提出共同建设创新型、开放型、联动型和包容型世界经济的主张。辛达说：“这一主张至今仍具有重要意义，有助于推动全球经济开放和创新合作，促进不同发展水平的经济体共享技术创新成果，帮助发展中国家和中小企业深入参与全球价值链。”

辛达认为，中方主张与本次G20工商峰会的重要议题十分契合。“创新是实现全球经济复苏和增长的关键。”她说，新冠肺炎疫情冲击传统商业模式，为增强经济韧性，各国必须不断进行创新。本次G20工商峰会将努力推动G20成员更加重视科学、技术和创新的作用，落实以人为本、负责任、安全的数字创新举措，弥合数字鸿沟。

2013年9月，习近平主席在访问哈萨克斯坦期间提出共同建设“丝绸之路经济带”倡议，同年10月在印尼提出共同建设21世纪海上丝绸之路倡议。如今，共建“一带一路”已成为世界上范围最广、规模最大的国际合作平台，成为广受欢迎的国际公共产品。辛达表示，共建“一带一路”倡导加强国际合作，推动共建国家实现经济增长，让更多发展中国家共享发展机遇，为不同国家加强沟通提供了平台。

辛达介绍，在共建“一带一路”合作框架下，位于印尼苏拉威西岛的青山工业园助力小渔村实现转型，爪哇岛上的万隆高速公路三期项目实现通车，印尼首个高铁项目雅万高铁也即将试运营。“基础设施建设有助于提升互联互通水平，降低运输和物流成本，带动偏远农村地区发展。印尼以极大热情拥抱共建‘一带一路’倡议。”

近年来，中印尼经贸和投资合作快速发展。数据显示，中国已连续多年成为印尼最大的贸易伙伴、进口来源国和出口市场，并已成为印尼第二大投资来源国。去年，中印尼双边贸易额突破1200亿美元，同比增长58.6%。“中印尼经贸关系从未像现在这样紧密。”辛达表示，作为全球最大出口国和第二大进口国，中国为各方提供了重要市场，为发展中国家扩大出口和发展经济创造了机会。

“中国在经济社会发展方面取得的成就给我留下了深刻印象。”辛达曾多次访问中国，她注意到，数字支付在中国得到广泛应用，数字经济转型持续促进普惠金融发展。辛达表示，中国经济韧性强，拥有庞大的中等收入群体，数字经济和可持续发展成效显著，具有长期稳定发展的坚实基础。“中国为推动全球经济复苏发挥重要作用。世界期待更多来自中国的合作倡议。”

（本报印度尼西亚巴厘岛11月12日电）

《 人民日报 》（ 2022年11月13日 03 版）

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