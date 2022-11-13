本报记者 管克江 王云松 闫韫明 刘 慧

应印度尼西亚共和国总统佐科邀请，国家主席习近平将于11月14日至17日赴印尼巴厘岛出席二十国集团领导人第十七次峰会。二十国集团是国际经济合作主要论坛和全球经济治理重要平台。当前，全球抗疫和经济复苏正处于关键时期。习近平主席出席二十国集团领导人第十七次峰会必将为国际社会共同应对挑战、促进疫后复苏凝聚新共识、注入新动力、指明新路径。

登高望远，倡导二十国集团团结合作

“二十国集团承载着世界各国期待，使命重大。我们要努力把二十国集团建设好，为世界经济繁荣稳定把握好大方向。”习近平主席在二十国集团领导人杭州峰会上的开幕辞中这样强调。

从2013年起，习近平主席连续出席或主持二十国集团领导人峰会。习近平主席着眼时代发展、把握历史大势，就推动二十国集团合作、加强国际宏观政策协调等发表了一系列重要讲话。二十国集团舞台上留下浓墨重彩的中国印记。

这是总揽风云、运筹经纬的中国主张——

二十国集团成员汇聚了全球主要发达经济体和新兴市场经济体，经济总量约占全球的85%。在国际体系变革的关键阶段，二十国集团加强政策协调与合作的重要性和迫切性有增无减。

“要把二十国集团建设成稳定世界经济、构建国际金融安全网、改善全球经济治理的重要力量”；“真正成为世界经济的稳定器、全球增长的催化器、全球经济治理的推进器，更好造福各国人民”；“二十国集团要确定目标、指明方向、发挥领导力”……习近平主席提出一系列倡议和主张，倡导二十国集团实现向中长期政策转型、向长效治理机制转型。

以平等为基础，以开放为导向，以合作为动力，以共享为目标。中国秉持全球经济治理观，推动共同走出一条公平、开放、全面、创新的发展之路。

加拿大多伦多大学G20与金砖国家研究项目联席主任约翰·科顿表示：“中国为二十国集团机制可持续发展贡献重要力量，在完善全球经济治理方面发挥了关键作用。”

这是拨云见日、勇毅前行的中国智慧——

当前，全球发展困局亟待破题。上一轮科技进步带来的增长动能逐渐衰减，新一轮科技和产业革命尚未形成势头，世界经济面临“开源”难题；主要经济体先后进入老龄化社会，人口增长率下降，各国经济遭遇“承压”挑战；经济全球化出现波折，保护主义、内顾倾向抬头，多边贸易体制受到冲击，国际经济合作面对“重振”压力。

“建设创新型世界经济，开辟增长源泉”“建设开放型世界经济，拓展发展空间”“建设联动型世界经济，凝聚互动合力”“建设包容型世界经济，夯实共赢基础”；

“坚持改革创新，挖掘增长动力”“坚持与时俱进，完善全球治理”“坚持迎难而上，破解发展瓶颈”“坚持伙伴精神，妥善处理分歧”；

…………

中方主张既立足当下，又着眼长远。

法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯认为，中国方案行之有效，体现了中国的顺势而为、勇于担当，为世界走出当下经济困境提供了重要思路。

这是风雨同舟、兼济天下的中国担当——

新冠肺炎疫情全球蔓延，给人民生命安全和身体健康带来巨大威胁，给全球公共卫生安全带来巨大挑战，也对全球生产和需求造成全面冲击。

2020年3月以来，习近平主席先后出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会等十余场多边峰会，深刻阐述人类卫生健康共同体理念，提出一系列重大倡议和举措。中国开展了大规模的全球人道主义行动，用实际行动践行人类卫生健康共同体理念。中国理念和中国行动，彰显了团结合作、共克时艰的坚定意志和强大力量。

阿根廷中阿战略合作观察中心执行主席帕特里西奥·吉乌斯托表示，在全球疫情不断蔓延的背景下，中国向阿根廷等许多国家提供了医疗物资援助，分享诊疗方案，积极参与疫苗国际合作，为构筑全球抗疫防火墙发挥了重要作用。

开放发展，夯实世界经济复苏基础

一段时间以来，经济全球化遭遇“逆风逆流”，“世界开放指数”不断下滑，全球开放共识弱化。应该深刻认识到，大江奔腾向海，总会遇到逆流，但任何逆流都阻挡不了大江东去。开放合作仍然是历史潮流，互利共赢依然是人心所向。

在2016年二十国集团工商峰会开幕式上，习近平主席深刻指出开放对推动世界经济发展的重要意义：“世界经济发展的历史证明，开放带来进步，封闭导致落后。”

坚持建设开放型世界经济大方向，是二十国集团应对国际金融危机的重要经验，也是推动世界经济增长的重要路径。

从圣彼得堡到布里斯班，从安塔利亚到杭州，从汉堡到布宜诺斯艾利斯，再到大阪，中方推动建设开放型世界经济的决心和行动一以贯之。

面对百年变局和世纪疫情交织叠加带来的挑战，习近平主席在二十国集团利雅得峰会上提出“畅通世界经济运行脉络”的重要倡议，在二十国集团罗马峰会上提出“加强协调，促进复苏”的重要主张，为推动各国尽快恢复经济指明方向，为疫情阴霾下实现全球包容可持续发展凝聚广泛共识，注入强劲动力。

推动建设开放型世界经济，中国不仅是积极的倡导者，更是坚定的行动派。从构建面向全球的高标准自由贸易区网络，加快推进自由贸易试验区、海南自由贸易港建设，到举办进博会、服贸会、广交会、消博会；从颁布实施外商投资法，连续5年缩减外资准入负面清单，到成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，货物贸易总额居世界第一，吸引外资和对外投资居世界前列……全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局加速形成，开放已经成为当代中国的鲜明标识。

韩国中国经济金融研究所所长全炳瑞表示，中国呼吁维护开放、包容、非歧视等世贸组织原则，有助于保障发展中国家的发展利益和政策空间，推动全球共同繁荣。

担当责任，推动全球治理体系改革

梳理时间的坐标轴，中国作为全球治理变革进程的参与者、推动者、引领者的形象日益清晰。中国积极参与全球治理体系改革和建设，践行共商共建共享的全球治理观，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

加强全球经济治理，为世界经济重回增长轨道并实现中长期稳定发展提供有力保障。

2016年9月，二十国集团领导人杭州峰会，首次全面阐释中国平等、开放、合作、共享的全球经济治理观，首次把创新作为核心成果，首次把发展议题置于全球宏观政策协调的突出位置，首次形成全球多边投资规则框架，首次把绿色金融列入二十国集团议程……诸多“首次”，彰显推动全球治理体系改革的中国方案、中国行动。

当前，全球经济治理正步入关键阶段，不适应、不匹配的问题随着疫情蔓延更加凸显。习近平主席强调：“我们应该遵循共商共建共享原则，坚持多边主义，坚持开放包容，坚持互利合作，坚持与时俱进。”在二十国集团领导人第十五次峰会上，习近平主席就全球经济治理作出全面论述，在明确指导思想、完善规则机制、应对风险挑战等方面提出一系列重要主张。

巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多表示，中国推动完善更加公正合理的全球经济治理体系，始终是践行多边主义、推动国际关系民主化、捍卫国际法的重要力量。

加强全球环境治理，开创公平合理、合作共赢的全球环境治理体系。

从积极推动G20杭州峰会发表首份气候变化问题主席声明，到在G20布宜诺斯艾利斯峰会期间与法国、联合国举行气候变化问题小范围会议，以实际行动支持全球应对气候变化进程；从在G20利雅得峰会“守护地球”主题边会提出3点主张，到重申中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和；从强调G20应秉持“共同但有区别的责任”原则，到提出“坚持绿色发展”“和谐共生，绿色永续”等重要主张……作为最大的发展中国家，中国以行践言，更加积极、建设性地参与全球气候治理，有力推动国际社会合力应对气候变化。

美国国家人文科学院院士小约翰·柯布指出：“中国给全球生态文明建设带来了希望之光。”

加强全球卫生治理，构建人类卫生健康共同体。

中国坚持多边主义，推动加强全球公共卫生体系，推进全球疾病大流行防范应对，扎牢维护人类健康安全的篱笆，为构建人类卫生健康共同体贡献力量。

“团结合作是最有力武器”“二十国集团成员应该在全球抗疫合作中扛起责任”……习近平主席的重要讲话，展现出中国同各国共克时艰的坚定意志，彰显携手共抗疫情的责任担当。

最先提出新冠肺炎疫苗应该成为全球公共产品，加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，提出全球疫苗合作行动倡议……中国加强全球卫生治理、弥合“免疫鸿沟”的每一步都走得坚决而有力。

“评判每一代人时，要看他们是否正视了人类社会最宏大和最重要的问题。”美国前国务卿基辛格表示，中国积极参与全球治理并“努力指引方向”，“在国际社会建立起一个崭新、强大、和平的力量”。

实干笃行，凝聚全球繁荣发展合力

“承诺一千，不如落实一件。我们应该让二十国集团成为行动队，而不是清谈馆。”只有在理念上有共识、行动上有计划、机制上有保障，二十国集团合作才能为全球增长开辟新路径，全面提升世界经济中长期增长潜力。

中国完整、准确、全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇。

历经9年耕耘，从夯基垒台、立柱架梁到落地生根、持久发展，共建“一带一路”取得实打实、沉甸甸的成就。巴基斯坦电力项目让成千上万个家庭亮起了电灯；种植中国杂交水稻的莫桑比克农民喜获丰收，生活得到改善；阿尔及利亚中企工人培训中心、吉布提鲁班工坊让越来越多的当地人有了教育改变命运的机会……世界银行的研究报告显示，若共建“一带一路”框架下的交通基础设施项目全部得以实施，到2030年，每年将有望为全球产生1.6万亿美元的收益，占全球经济总量的1.3%，其中90%的收益都由伙伴国分享，低收入国家和中低收入国家受益最多。

习近平主席表示，我在联合国发起的全球发展倡议同二十国集团推动全球发展宗旨和重点方向高度契合，欢迎各国积极参与。

全球发展倡议提出一年多以来，得到100多个国家和国际组织的支持，在联合国平台成立的“全球发展倡议之友小组”发展到60多个成员。成立国际民间减贫合作网络，同近40个国家和地区的150家机构共同筹建世界职业技术教育发展联盟，中国—太平洋岛国应对气候变化合作中心落地，1000多期能力建设项目为发展中国家提供4万余人次培训……中国扎实推进全球发展倡议。

第七十七届联合国大会主席克勒希表示，中方提出的全球发展倡议有助于加快落实联合国2030年可持续发展议程。新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬认为，全球发展倡议具有积极意义，符合广大发展中国家关切和需求。

在人类发展的坐标系中，中国始终把自身命运与世界各国人民命运紧密相连，始终把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来，以实干的精神、笃行的气魄，汇聚起合作共赢的伟力。

世界瞩目，期待中国智慧中国力量

今年G20领导人峰会的主题是“共同复苏、强劲复苏”。国际金融危机以来的历史充分表明，G20建立起相互协作的伙伴关系，将为世界经济复苏传递信心，为全球发展合作提供动力。

习近平主席强调：“世界那么大，问题那么多，国际社会期待听到中国声音、看到中国方案，中国不能缺席。”当前，新冠肺炎疫情仍在世界范围蔓延，世界经济亟待从停滞和衰退中复苏。国际社会普遍期待，中国通过二十国集团平台，为合作伙伴提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，继续为全球经济复苏增长提供驱动力。

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心高级研究员科菲·库阿库表示，在复杂动荡的国际局势中，中国始终坚持推动构建更加公正合理的国际秩序。“相信在今年的二十国集团峰会上，中国将发挥更重要作用，为全球治理注入更多正能量。”

应对复杂形势，需要政治远见和创新智慧。印度尼西亚外交政策协会创始人迪诺说：“习近平主席在去年的二十国集团领导人峰会上提出‘普惠包容，共同发展’。印尼对此十分赞同。疫情给国家间和国家内部带来了很多问题和挑战。世界需要包容发展、更可持续的发展。我们期待中国作为世界经济增长的重要引擎，在科技创新、绿色转型等领域加强与各方合作，为共同应对挑战作出贡献。”

“中国始终致力于促进世界和平发展。期待中方在此次二十国集团峰会上引导各方凝聚共识，聚焦共同挑战，建设一个更加包容、合作的世界。”南非前国会议员韦斯利·道格拉斯表示。

望远能知风浪小，凌空始觉海波平。顺应和平与发展的时代大势，把准世界经济和全球治理航向，团结互助、携手合作，世界各国一定能共克时艰，共建更加美好的未来。这是时代的呼唤，是世界的期望。

《 人民日报 》（ 2022年11月13日 02 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)