新华社北京11月12日电 题：为全球发展亚太合作凝聚共识注入动力——国际社会期待习近平主席出席二十国集团领导人第十七次峰会、亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议并访问泰国

新华社记者

国家主席习近平将于11月14日至17日赴印度尼西亚巴厘岛出席二十国集团领导人第十七次峰会，于11月17日至19日赴泰国曼谷出席亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。

国际社会高度关注习近平主席此次出访。海外人士表示，期待聆听习近平主席关于促进世界经济增长、完善全球治理和深化亚太地区合作等问题的重要主张，期待踏上新征程的中国继续促进凝聚各方共识，携手将全球发展事业推向前进。

推进世界经济复苏和完善全球治理

印度尼西亚前国会议长马祖基·阿利耶热烈欢迎习近平主席赴印尼参加二十国集团领导人第十七次峰会，希望中国在推动全球重大问题政策协调、完善全球治理方面继续发挥重要作用。

“我记得那一刻，”习近平主席2013年10月3日在印尼国会发表演讲并首次提出建设21世纪海上丝绸之路的情景，马祖基至今依然印象深刻。当时，就是马祖基陪同习近平主席步入国会会议大厅。马祖基表示，中国已成为推动全球发展的重要力量，中国帮助发展中国家在国际舞台上发出更加强有力的声音。

俄罗斯高等经济大学副校长维多利亚·帕诺娃说，中国在推动世界经济发展和完善全球治理体系方面发挥着重要作用，希望各方在构建人类命运共同体理念下，一起推动落实全球发展倡议、全球安全倡议等，讨论重要合作议程和方向。

习近平主席出席二十国集团巴厘岛峰会，是中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开后，中国最高领导人首次出访并出席多边峰会。“这十年之于中国，是场巨变；之于世界，中国的巨变也在影响全球。”“中国的开放举措、发展成果正让全世界获益，我始终相信，中国的发展充满希望。”土耳其前外交官诺扬·罗拿如是说。

“过去十年间，习近平主席提出共建‘一带一路’倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等，这些倡议对世界非常重要，为全球发展、安全和繁荣贡献中国智慧，”长期致力于推动摩中友好合作的摩洛哥中国友好交流协会主席穆罕默德·哈利勒说。

中国是应对气候变化的实干家和行动派。中国实施积极应对气候变化的国家战略，坚定不移走生态优先、绿色低碳的发展道路令多国人士印象深刻，他们期待中国在此次二十国集团领导人峰会上就全球可持续发展事业贡献中国方案。

“中国的绿色发展理念为其他国家树立了榜样，也为世界未来发展带来启发。”巴西中国问题专家、圣保罗州立大学哲学与科学学院教授路易斯·保利诺说。他认为，中国积极推动绿色经济发展，其绿色发展模式为解决气候变暖、海洋污染等全球环境问题提供了思路，期待不断看到新的中国方案和贡献。“中国绿色、开放、共享的发展模式不仅造福本国人民，还惠及世界各国人民。”

菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林博格-乌伊说，中国是全球第二大经济体，拥有巨大的市场。中国持续发展、深化与各国关系、不断发挥在国际事务中的作用，将更广泛地造福国际社会。

促进亚太地区团结合作

对于即将举行的亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议，泰国外交部国际经济事务司司长奇猜表示，泰国作为今年亚太经合组织会议的东道主，努力倡导生物经济、循环经济和绿色经济模式，中国在推动绿色经济发展方面取得长足进步，在泰方今年推动相关议程时给予泰方支持与协作。

他期待中国在本次亚太经合组织领导人非正式会议上继续发挥重要作用，不断推动合作，共同应对气候变化、粮食危机、环境保护等挑战。在他看来，中国在发展电动汽车等领域成为亚太地区的榜样，中国对减少碳排放也作出庄严承诺。这些都是泰国今后可以同中国密切展开合作的领域。

亚太经合组织工商咨询委员会前执行董事、新西兰国际贸易论坛执行董事斯蒂芬·雅各比指出，即将举行的亚太经合组织领导人非正式会议是在亚太经合组织成员面对共同挑战、需要加强团结合作的时刻召开的一次会议，习近平主席在会议上提出的倡议和主张将被举世关注。

雅各比说，亚太经济体继续在合作框架内推动更深层次的经济一体化至关重要。中国的经济发展为稳定世界经济作出贡献。随着区域全面经济伙伴关系协定的生效、中新自贸协定升级，亚太地区贸易体系得以巩固，区域一体化和包容性也在不断增强。中国进一步扩大对外开放，世界将进一步从中受益。

曾经参与翻译《习近平谈治国理政》的泰中“一带一路”合作研究中心主任威伦·披差翁帕迪经过长期研究得出这样一个结论：共建“一带一路”倡议让中国-东盟互联互通不断加强。“我相信全球发展倡议在东盟的实践，将给亚太经合组织各经济体带来成功的发展理念和经验。”

威伦指出，世界局势不断变化，特别是能源危机、粮食危机和贸易壁垒，将让世界未来充满了不确定性。“亚太经合组织需要团结一致，共同发展，我认为，全球发展倡议将带给亚太经合组织各经济体和平发展的机遇，中国高效的制造能力和广阔的市场，也将带给全球经济复苏的希望。”

深化中印尼、中泰双边合作

“习近平主席讲到中国明代著名航海家郑和七次远洋航海，每次都到访印尼群岛，留下了两国人民友好交往的历史佳话。”马祖基回忆习近平主席在印尼国会发表演讲时说。“习近平主席还特别提出五方面倡议，表示愿同印尼和其他东盟国家共同努力，携手建设更为紧密的中国－东盟命运共同体。”

马祖基表示，中国是全球重要经济体，希望中国携手印尼，在推动世界应对各类挑战、推动各方合作方面发挥重要作用。

中印尼“一带一路”合作重点项目、印尼德龙工业园总经理周渊说，中国和印尼同为发展中大国，也是新兴经济体代表，有着广泛的共同利益和广阔的合作空间。近年来，在两国元首战略引领下，两国深入对接共建“一带一路”倡议和“全球海洋支点”构想，构建了双边合作“四轮驱动”的新格局。习近平主席此行必将深化两国务实合作，为双边关系发展注入新动力。

“对中国来说，泰国是推动全球发展倡议和全球安全倡议的重要伙伴；对泰国来说，中国是能助力泰国实现繁荣的强大战略伙伴。”泰国前国会主席颇钦·蓬拉军期待习近平主席赴泰国曼谷出席亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。

颇钦曾数十次访华，一直致力于发扬“中泰一家亲”，推动两国关系发展。今年是中泰全面战略合作伙伴关系建立10周年，颇钦以中泰铁路合作、泰国“东部经济走廊”与粤港澳大湾区对接为例说，在中国支持下，泰国有望成为新的发展、投资和互联互通中心，这将为区域繁荣发展提供动力。

颇钦表示，中国倡导多边主义，主张各国通过对话协商和平解决国家间分歧与争端。他相信，构建人类命运共同体理念将有力推动各国协同行动，维护国际团结、回应各国人民的共同期待。

威伦说，泰国是“一带一路”的受益者，同时也是坚定的支持者。泰中两国道路越来越通畅，泰中两国的贸易投资也不断增加，双边关系将取得新发展。

曾供职于泰国外交部20余年的泰中经济协会主席宋立·普吉表示：“习近平主席对泰国的访问将会推动两国全方位合作，未来泰中经济合作将再次迎来新机遇。‘中泰一家亲’将会继续谱写新篇章。”

(责编：岳弘彬、赵欣悦)