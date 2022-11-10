人民网阿布扎比11月10日电 （记者任皓宇）中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司（以下简称“东方物探”）在阿联酋阿布扎比举办地球物理勘探技术研讨会。来自阿联酋阿布扎比国家石油公司、阿联酋沙迦国家石油公司、意大利埃尼公司等多家石油、科技公司等90多名高管及专家学者齐聚一堂，围绕地球物理前沿技术及应用进行讨论交流。

地球物理勘探技术是发现油气藏的“眼睛”，是能源勘探开发中的先行军。东方物探国际勘探事业部总经理孟庆兵表示，中东地区是国际能源市场的核心，也是东方物探海外业务的主战场。东方物探作为国际地球物理行业领军企业，坚持创新驱动发展战略，把创新作为引领发展的第一动力，致力于用高新技术和装备利器攻克勘探难题，通过协同提升陆上、海洋地震数据采集、地震数据处理解释、综合物化探、井中地震、物探软件和物探装备研发制造等全产业链一体化服务，成为国际物探行业最大最强的服务商。东方物探大力实施绿色物探，竭诚奉献绿色环保、低碳清洁的服务与产品，助力推动能源转型，维护能源安全，促进能源可持续发展。

技术研讨会聚焦客户核心需求与市场热点，展示了东方物探先进技术与客户定制解决方案，内容涵盖地震采集、处理、解释、人工智能、井中地震及综合物化探等专业领域的共10余项先进技术与装备及应用效果。与会嘉宾就陆上复杂受限区域地震采集解决方案，海洋节点采集技术、人工智能处理解释技术、压缩感知与数据重构技术、uDAS地下成像技术、电磁勘探、碳捕集利用与封存等多项行业先进技术与应用进行了重点探讨交流。

阿布扎比国家石油公司地球物理专家兼项目经理赛义夫表示，此次技术研讨会展示了很多前沿地球物理勘探技术与方案，特别是压缩感知技术和陆上复杂受限区域采集方案等相关技术交流，为我们后续的复杂城区和油田区等勘探难题提供了解决方案，为阿联酋阿布扎比国家石油公司实现“2030年愿景”提供了坚强技术保障。

此次技术研讨会是东方物探中东五国系列技术研讨会的第二站。为持续深化技术合作、满足客户绿色发展与能源转型需求，东方物探分别于沙特、阿联酋、埃及、科威特和阿曼举行技术研讨会，首场研讨会已于日前在沙特举行。

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