新书发布会现场。人民网记者 周翰博摄

人民网阿斯塔纳11月10日电 （记者 周翰博）为纪念中哈建交30周年，由哈萨克斯坦中国研究中心联合哈国立欧亚大学、哈阿布莱汗国际关系与外国语大学、中国石油中亚公司共同举办的《中国—哈萨克斯坦：睦邻友好与互利合作三十年》新书发布会，11月9日在哈首都阿斯塔纳举行。来自两国政府、智库、高校、媒体的代表以线上、线下相结合的方式，共同参加了当天的活动。

中国驻哈萨克斯坦大使张霄在视频致辞中表示，该书出版恰逢中哈建交30周年。30年来两国经历了太多值得纪念的重要事件和光辉时刻。此书编写是一项艰巨而光荣的任务，两国学者、专家、外交官深度参与其中。他们充分发挥自身专业素养，秉持高度的责任感和奉献精神，为中哈两国建交30周年献礼。前不久，习近平主席对哈进行国事访问期间，双方就构建两国命运共同体达成重要共识。两国共建命运共同体符合当前双边关系发展水平，反映了双方共同的利益诉求，契合时代发展潮流。

“两周前闭幕的中共二十大对中国实现第二个百年奋斗目标、在本世纪中叶建成社会主义现代化强国具有特殊重要意义。”张霄强调，中共二十大对中哈关系发展同样具有重要意义，为两国互利务实合作注入了新的强劲动力。“今年1-9月，中哈贸易额达到232亿美元，同比增长22.5%。预计2022年中哈全年贸易额将突破300亿美元大关，创下两国建交30年来之最，为我们共庆建交30周年画上圆满的句号。希望大家为中哈关系发展添砖加瓦，相信两国将迎来更加光明的未来。”

哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫在视频连线时指出，本书全面回顾了哈中关系30年发展历程，介绍了两国高层互访等重要历史事件，展示了一系列具有战略意义的文件资料和各种合作机制。部分资料系首度公开发表。“中国是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴之一。2021年双边贸易额达到182亿美元。根据最新统计数据，到今年年底，双边贸易额很有可能创造新的记录。”

据该书主创团队代表铁木尔·沙伊梅尔格诺夫介绍，《中国—哈萨克斯坦：睦邻友好与互利合作三十年》一书采用哈、中、俄三种语言编写，纸质版本与电子版本同步发行。图书正文部分包括：中哈三十年外交关系的重要发展阶段和成就、两国外交关系史、高层访问年表、双边合作机制、战略文件、各类条约与协议清单以及数十幅珍贵的纪实照片。“这本书用实例展示了哈中两国和两国人民30年来友好交往、互利合作的历史与成就。今天，哈中互利关系已经进入第四个十年，正朝着多元化的方向发展，并将不断创造新的历史。”

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