人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国代表：中国一半以上红树林得到有效保护

2022年11月08日14:42 | 来源：新华网
小字号

新华社日内瓦11月7日电（记者陈俊侠 刘曲）《湿地公约》第十四届缔约方大会日内瓦分会场7日举办“面向2030/2050的全球红树林保护”边会。记者在边会上获悉，中国55%以上的红树林纳入了自然保护地，是世界上少数几个红树林面积净增加的国家之一。

来自《湿地公约》秘书处、联合国机构、各国政府等100余位代表在边会上回顾了全球红树林保护成效，围绕全球红树林现状与其在可持续发展目标中的作用、面临的挑战与机遇及红树林保护实践等开展座谈和交流。

中国国家林业和草原局副局长李春良在会上表示，经过持续不断努力，中国55%以上的红树林纳入了自然保护地，同时依照《中华人民共和国湿地保护法》等法律法规加强红树林的保护管理。目前，中国红树林面积已从2001年的2.2万公顷恢复到2.7万公顷，成为世界上少数几个红树林面积净增加的国家之一。

联合国环境规划署可持续发展目标6项目协调员斯图尔特·克兰对记者表示，中国展现了真正的政治意愿，对红树林生态系统的保护非常积极，值得许多其他国家借鉴。

《湿地公约》秘书处科学与政策总监耶尔克·塔梅兰德说，中国为湿地保护提供了良好范例。中国2020年到2025年的红树林保护修复计划包含非常具体的目标，显示出中国政府强有力的技术领导力。

红树林有着“海岸卫士”“鸟类天堂”“鱼虾粮仓”等美誉，是最重要的蓝碳生态系统之一，在净化海水、防风消浪、维持生物多样性、固碳储碳等方面发挥着重要作用。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部