新华社日内瓦11月7日电（记者陈俊侠 刘曲）《湿地公约》第十四届缔约方大会日内瓦分会场7日举办“面向2030/2050的全球红树林保护”边会。记者在边会上获悉，中国55%以上的红树林纳入了自然保护地，是世界上少数几个红树林面积净增加的国家之一。

来自《湿地公约》秘书处、联合国机构、各国政府等100余位代表在边会上回顾了全球红树林保护成效，围绕全球红树林现状与其在可持续发展目标中的作用、面临的挑战与机遇及红树林保护实践等开展座谈和交流。

中国国家林业和草原局副局长李春良在会上表示，经过持续不断努力，中国55%以上的红树林纳入了自然保护地，同时依照《中华人民共和国湿地保护法》等法律法规加强红树林的保护管理。目前，中国红树林面积已从2001年的2.2万公顷恢复到2.7万公顷，成为世界上少数几个红树林面积净增加的国家之一。

联合国环境规划署可持续发展目标6项目协调员斯图尔特·克兰对记者表示，中国展现了真正的政治意愿，对红树林生态系统的保护非常积极，值得许多其他国家借鉴。

《湿地公约》秘书处科学与政策总监耶尔克·塔梅兰德说，中国为湿地保护提供了良好范例。中国2020年到2025年的红树林保护修复计划包含非常具体的目标，显示出中国政府强有力的技术领导力。

红树林有着“海岸卫士”“鸟类天堂”“鱼虾粮仓”等美誉，是最重要的蓝碳生态系统之一，在净化海水、防风消浪、维持生物多样性、固碳储碳等方面发挥着重要作用。

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