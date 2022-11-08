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到本月15日，全球人口将达80亿

2022年11月08日13:33 | 来源：新华网
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据联合国《世界人口展望2022》报告预计，到本月15日，全球人口将达到80亿。这一数字在今后几十年里将继续增长，但增速会有所放缓，且存在地区差异。

【增长持续】

法新社7日援引联合国人口司数据报道，1950年全球人口25亿，达到80亿意味着增加两倍多。

由于预期寿命和育龄人口增加，联合国预计到2030年全球人口将增长至85亿左右，2050年达到97亿，本世纪80年代达到约104亿的峰值，并保持这个水平到2100年。

不过，美国华盛顿大学健康指标与评估研究所2020年的一项研究推算，全球人口2064年将达到峰值，但到不了100亿，到2100年将减少至88亿。

研究主要作者斯坦·埃米尔·沃尔塞特认为，其团队采用与联合国“完全不同的生育率模型”，估算出的全球人口峰值较低，在90亿至100亿之间。

【增速放缓】

联合国人口基金的蕾切尔·斯诺告诉法新社记者，世界人口年增长率在1962年至1965年间达到2.1%的峰值，此后急剧下降，2020年不到1%。联合国预测，由于生育率持续下降，到2050年，全球人口年增长率可能会下降到0.5%左右。

联合国数据显示，2021年，全球人口平均生育率为2.3，即平均每名妇女一生生育2.3个孩子，而1950年的生育率为5，预计到2050年将下降到2.1。

斯诺说，当前全球大多数人都生活在生育率低于“生育更替水平”的国家或地区。生育更替水平指的是平均每名妇女大约生育2.1个孩子，意味着出生和死亡人数趋于平衡，人口停止增长、保持稳定。

另一方面，全球平均预期寿命继续增加，叠加生育率下降，将加剧人口老龄化，老年人护理需求增加，将影响劳动力市场和国家养老金体系。

联合国数据显示，2019年全球平均预期寿命为72.8岁，比1990年多9岁；到2050年，预计平均预期寿命达到77.2岁。65岁以上人口占总人口比例，2022年为10%，到2050年将升至16%。

【地区迥异】

联合国预计，到2050年，全球新增人口中超过一半将集中在刚果（金）、埃及、埃塞俄比亚、印度、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾和坦桑尼亚8个国家。

按照斯诺的说法，不同地区的平均年龄差距“从未像今天这么大”。欧洲当下平均年龄为41.7岁，而撒哈拉以南非洲为17.6岁。

斯诺认为，平均年龄今后可能会逐渐趋于均衡，但与过去各国平均年龄多在青年段不同，未来各国平均年龄可能多数在老年段。

根据《世界人口展望2022》报告，印度预计最早于2023年成为第一人口大国，并在2050年达到17亿，尽管其生育率已经低于生育更替水平。（李富玉）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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