新华社北京11月8日电 韩国总统尹锡悦7日就首尔梨泰院踩踏事故正式向国民致歉，指示彻底整改警察系统以提升警方危机处理能力，承诺惩罚相关责任人。

前一天公布的信息显示，警方接到梨泰院踩踏事故的首个报警电话约85分钟后，首尔地方警察厅处置突发事件的首支机动队才抵达现场。

10月30日，韩国总统尹锡悦（右四）在首尔市龙山区梨泰院洞踩踏事故现场了解情况。新华社发（李相浩摄）

尹锡悦7日在国家安全系统检查会议上说：“对遭遇难言悲剧的遇难者家属以及同感悲痛的国民，我深感歉疚。”据韩联社报道，这是尹锡悦首次就这一踩踏事故正式向韩国民众道歉。

尹锡悦指示政府做好善后工作，强化安全规范。“为了有效应对社会领域的种种危险，我们必须就安全管理的权责分配以及快速报告系统实施全面的制度性审查。”

尹锡悦说：“我们要对警方的防范风险预案作出重大改革，杜绝事故发生，保护民众安全。”他表示要彻查真相，根据调查结果追究责任人。

10月30日，警察在韩国首尔踩踏事故现场警戒。新华社发（李相浩摄）

10月29日晚，首尔市龙山区梨泰院一带节日庆祝活动发生严重踩踏，迄今造成至少156人死亡，上百人受伤。外界批评地方政府部门未能及时掌握现场状况，警方反应迟缓。

警方6日公布的记录显示，踩踏发生后，首尔地方警察厅先后派出5支机动队前往事发现场。10月29日22时15分，警方应急热线接到首个踩踏报警电话。然而，在龙山警察署时任署长李林宰指示下，第一支机动队23时40分才抵达现场。其余4支机动队在29日23时50分至30日凌晨1时14分陆续到场。

在踩踏发生约50分钟后，即当晚23时5分时，李林宰才抵达梨泰院分局，他在23时36分向上级——首尔地方警察厅厅长报告踩踏事故。李林宰现已停职。

11月1日，民众走进设在韩国首尔广场首尔图书馆正门前的集体焚香所，为遇难者献花默哀。（新华社记者王益亮摄）

韩国警察厅厅长尹熙根先前承认，警方在踩踏发生前数小时内陆续接到11个报警电话，得知现场人流拥挤，存在危险，但未能采取适当应对措施。

韩国媒体披露一个在踩踏发生前约两小时打给警方的电话内容，报警人说梨泰院现场人非常多，相互推挤，一片混乱，请求警方采取措施控制局面。

事发当晚，梨泰院一带约10万人参加万圣节庆祝活动。

(责编：艾雯、刘叶婷)