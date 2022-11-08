王 毅

习近平总书记所作的党的二十大报告开宗明义宣示：“我们党立志于中华民族千秋伟业，致力于人类和平与发展崇高事业，责任无比重大，使命无上光荣”，强调“中国共产党是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的党，也是为人类谋进步、为世界谋大同的党”。这些重要论述旗帜鲜明地阐释了中国共产党的本质属性和使命宗旨，毫不含糊地明确了中国特色大国外交的政治立场和历史自觉。党的十八大以来，在习近平总书记擘画引领和亲力亲为下，中国特色大国外交奋进新时代新征程，展现新担当新风范，为服务民族复兴、促进人类进步作出了新的重要贡献。党的二十大报告对中国特色大国外交进行了系统总结和精练概括，又提出了一系列重要论断，作出了一系列战略部署。我们要认真领悟报告精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜下，进一步学习践行习近平外交思想，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，不断开创中国特色大国外交新局面。

一、推进中国特色大国外交是新时代党和国家事业发展的必然要求

（一）践行党的初心使命，需要推进中国特色大国外交。100多年来，中国共产党始终把为人类作出新的更大贡献清晰地书写在自己的旗帜上，坚定地落实到自己的行动中，赋予中国外交与西方传统大国外交截然不同的底色和特征。党的本质属性决定了中国外交必须始终坚持以中国特色社会主义为根本增强战略自信，坚定捍卫党领导人民选择的社会主义道路；党的使命宗旨决定了中国外交必须始终坚持维护世界和平、促进共同发展，推动构建人类命运共同体；党的价值追求决定了中国外交必须始终坚持独立自主，弘扬公平正义，坚守人间正道。

（二）实现民族伟大复兴，需要推进中国特色大国外交。党的十八大以来，我国综合国力和国际地位显著提升，日益走近世界舞台中央，中华民族迈向伟大复兴的步伐不可阻挡。行百里者半九十。越是接近实现目标，越将面临风高浪急甚至是惊涛骇浪的风险考验。国际体系变革期的不确定不稳定因素日益突出，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，伟大复兴必然伴随具有许多新的历史特点的伟大斗争。我们必须统筹国内国际两个大局，开展更具全球视野、更富进取精神、更有中国特色的大国外交，为实现民族复兴营造和平稳定的国际和地区环境。

（三）应对世界百年变局，需要推进中国特色大国外交。当今世界，国际力量对比和全球格局正在经历深刻演变，世界多极化、经济全球化、国际关系民主化潮流势不可当。同时，单边主义、保护主义、霸权主义依然横行，世界进入新的动荡变革期。习近平总书记强调：“世界那么大，问题那么多，国际社会期待听到中国声音、看到中国方案，中国不能缺席。”作为有着5000多年文明积淀的大国，作为联合国安理会常任理事国，我们有必要通过开展具有自身特色的大国外交，履行承担的国际责任与义务，同各国一道走出一条和平发展、合作共赢的新路，弘扬全人类共同价值，携手构建人类命运共同体。

迈入新时代，立足新方位，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩，胸怀天下，统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，指出我国对外工作要“展现新气象，实现新作为，奋力开创新时代中国特色大国外交新局面”，对中国特色大国外交进行了顶层设计和全局谋划。

2014年，习近平总书记在中央外事工作会议上首次提出，中国必须有自己特色的大国外交，使我国对外工作有鲜明的中国特色、中国风格、中国气派。2017年，习近平总书记在党的十九大报告中明确提出“全面推进中国特色大国外交”，并将其纳入新时代坚持和发展中国特色社会主义的指导思想和战略部署。2018年，习近平总书记在中央外事工作会议上强调，我国对外工作要牢牢把握服务民族复兴、促进人类进步这条主线，推动构建人类命运共同体，努力开创中国特色大国外交新局面。习近平总书记这一系列重要论述，明确了新时代中国外交的指导思想、使命任务、战略布局、独特风范，为我们全方位开展中国特色大国外交指明了正确方向、确立了基本方略。

二、全面推进中国特色大国外交取得开创性、历史性成就

党的二十大报告指出，“我们全面推进中国特色大国外交，推动构建人类命运共同体，坚定维护国际公平正义”，“我国国际影响力、感召力、塑造力显著提升”。在新时代10年的伟大变革中，习近平总书记亲自谋划指挥、引领推进了波澜壮阔的新时代外交实践。中国特色大国外交得以全面推进，在全球变局中开创新局，在世界乱局中化危为机，战胜了各种艰难险阻，办成了不少大事要事，取得了全方位、开创性历史成就。

（一）党的领导全面加强。党中央成立中央外事工作委员会，召开两次中央外事工作会议和周边外交工作座谈会，强化对各领域各部门各地方外事工作的统筹协调。党对对外工作的集中统一领导更加坚强有力，对外工作体制机制更加完善，对外工作大协同更加顺畅。以习近平同志为核心的党中央在世界形势深刻变化的历史进程中始终走在时代前列，在应对外部风险挑战的历史进程中始终正确举旗定向，为中国特色大国外交不断走向胜利提供了根本保证。

（二）国际影响全面提升。习近平总书记提出一系列新理念新倡议，回答“世界怎么了、我们怎么办”的时代之问，推动全球治理变革完善，展现负责任大国担当。提出构建人类命运共同体重大理念，为人类向何处去贡献了中国方案。提出共建“一带一路”重大倡议，同149个国家和32个国际组织相继签署合作文件，打造起广受欢迎的全球公共产品和开放合作的国际合作平台。提出全球发展倡议、全球安全倡议，推动全球发展共同体、安全共同体建设，为和平与发展事业注入新的动力。从联合国讲坛到达沃斯论坛，从亚太经合组织北京会议到二十国集团杭州峰会，从应对埃博拉到抗击新冠肺炎疫情，中国在国际事务中发挥了砥柱中流作用。

（三）外交布局全面拓展。习近平主席42次出访成果丰硕，足迹遍及五大洲69个国家，在国内接待100多位国家元首和政府首脑，以精彩纷呈的元首外交为外交全局提供战略引领。推动新型国际关系建设，伙伴关系网络覆盖全球，同110多个国家和地区组织建立了不同形式的伙伴关系，铁杆朋友和战略支点更加巩固。构建总体稳定的大国关系框架，中俄新时代全面战略协作伙伴关系更加成熟坚韧，中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系建设稳步推进，为中美关系指出相互尊重、和平共处、合作共赢的正确方向。周边命运共同体建设深入推进，中国—东盟建立全面战略伙伴关系，澜湄等次区域合作加速发展，《区域全面经济伙伴关系协定》签署生效，中亚成为我国周边首个战略伙伴集群。同发展中国家团结合作持续深化，中非高质量落实“八大行动”、推进“九项工程”，中非命运共同体更加紧密，中阿建立全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系，中拉关系进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。

（四）公平正义全面促进。坚持世界命运应该由各国共同掌握，国际规则应该由各国共同书写，全球事务应该由各国共同治理，发展成果应该由各国共同分享。倡导真正的多边主义，反对一切单边主义、保护主义、霸权主义和强权政治。坚持按照事情本身的是非曲直决定立场，提出并践行中国特色热点问题解决之道，推动伊朗核、朝鲜半岛核、阿富汗、中东等热点问题的政治解决。积极开展南南合作，坚定维护发展中国家的正当权益和发展空间。

（五）国家利益全面维护。面对无理讹诈和极限施压，保持战略定力，发扬斗争精神，展示不畏强权的意志决心，坚定维护国家核心利益和民族尊严，牢牢掌握了发展和安全主动权。坚决反制任何侵犯我国主权、干涉我国内政的错误行径，在原则问题上寸步不让，坚定捍卫国家主权、安全、发展利益。连续与台湾地区9个所谓“邦交国”建复交，有力打击“台独”分裂势力气焰，巩固国际社会坚持一个中国原则的格局。连续挫败利用台湾、涉疆、涉港、涉藏、涉疫、人权等问题对我国发动的各种攻击抹黑。组织实施19次海外公民撤离行动，竭力守护海外同胞生命安全。开展海外公民接种疫苗“春苗行动”，及时救治染疫的中国同胞。开通12308全球24小时领事保护与服务应急热线，保障海外机构、人员正当合法权益。加快构建海外民生工程，积极践行外交为民理念。

（六）服务发展全面深化。紧紧围绕党和国家中心工作，为全面深化改革和对外开放提供全方位、高质量服务。着眼构建新发展格局，深化经贸、投资、产能、科技、互联互通等领域对外合作，以共建“一带一路”推动建设合作共赢的开放体系。构建面向全球的高标准自由贸易区网络，我国已成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴。新冠肺炎疫情防控中，严守“外防输入”国门关，开设人员往来“快捷通道”，打造货物运输“绿色通道”，保障产业链供应链稳定畅通。通过主场外交、国际展会、全球推介等平台支持地方开放发展。

（七）战略运筹全面增强。增强历史主动精神，面对大是大非旗帜鲜明，面对风险挑战积极化解，团结一切可以团结的力量、调动一切可以调动的积极因素。战略上主动运筹、战术上灵活机动，外交“工具箱”不断充实，开展大国外交的能力不断提升，服务“国之大者”的作用更加彰显。

风云变幻，不改人间正道；沧海横流，更当破浪前行。新时代中国外交在世界变局中砥砺前行，在大国博弈中从容自信，取得一系列来之不易的成果，关键在于习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心领航掌舵，在每个重要节点作出正确战略判断和决策部署；关键在于习近平外交思想科学指引，始终从人类发展大潮流和世界变化大格局中准确把握同外部世界关系。

三、学思践悟习近平外交思想是成功推进中国特色大国外交的根本保证

先进思想辉映非凡事业，科学理论引领伟大实践。习近平总书记站在时代最前沿，直面人类新挑战，提出一系列原创性外交战略思想和重大理念倡议，创立了习近平外交思想。习近平外交思想是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义在对外工作领域的最新理论成果，是中华文化和中国精神的时代精华在对外交往中的集中体现，精辟回答了新形势下应推动建设什么样的世界、构建什么样的国际关系，中国需要什么样的外交、发挥什么样的国际作用等一系列重大理论和实践问题，为中国特色大国外交提供了根本遵循和行动指南。

（一）坚持党的全面领导和中国特色社会主义道路，体现中国特色大国外交的根本属性。党的二十大报告指出，“坚持党的全面领导是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路，中国特色社会主义是实现中华民族伟大复兴的必由之路”。党的集中统一领导是中国外交的最大政治优势，中国特色社会主义是中国外交的源泉和根基。只有毫不动摇坚持党对外交工作的领导，坚定不移走中国特色社会主义道路，才能始终保持中国外交的政治本色，使中国外交聚焦党和国家中心工作，在错综复杂的国际形势变化中保持定力、把握主动。

（二）坚持走和平发展道路，把握中国特色大国外交的正确途径。党的二十大报告强调：“中国式现代化是走和平发展道路的现代化。我国不走一些国家通过战争、殖民、掠夺等方式实现现代化的老路，那种损人利己、充满血腥罪恶的老路给广大发展中国家人民带来深重苦难。”中国式现代化道路为人类实现现代化提供了新的选择，创造了人类文明新形态。这条道路不是传统大国崛起的翻版，不是国强必霸的再版，而是造福中国、有利于世界的正道。中国外交坚定站在历史正确的一边，站在人类文明进步的一边，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展。

（三）推动构建人类命运共同体，彰显中国特色大国外交的世界情怀。党的二十大报告指出，“中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体”，并将推动构建人类命运共同体明确为“中国式现代化的本质要求”，进一步阐明了新形势下构建人类命运共同体的时代意义、精神实质和实现路径。万物并育而不相害，道并行而不相悖。人类命运共同体理念明确了中国外交的世界愿景，回应了各国人民求和平、谋发展、促合作的普遍诉求，指明了解决全球性问题的根本路径，成为引领时代潮流和人类前进方向的鲜明旗帜。

（四）推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，开拓中国特色大国外交的全新实践。习近平总书记曾指出：“我们要坚持对话而不对抗、包容而不排他，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，扩大利益汇合点，画出最大同心圆。”各国不能身体进入21世纪，脑袋还停留在殖民扩张的旧时代里，停留在冷战思维、零和博弈的老框框内。要以相互尊重超越恃强凌弱，以公平正义超越霸凌霸道，以合作共赢超越以邻为壑，对近代以来的权力政治观念予以扬弃，走出一条国与国交往的新路。

（五）倡导全人类共同价值，构建中国特色大国外交的价值体系。党的二十大报告呼吁，“世界各国弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，促进各国人民相知相亲”。和平与发展是我们的共同事业，公平正义是我们的共同理想，民主自由是我们的共同追求。各国历史、文化、国情不同，但人民心灵相通，都有追求和探索实现全人类共同价值的平等权利。不存在高人一等的“自由民主”，不存在唯我独尊的“普世价值”，把本国价值观强加于人只能增加动荡之源，按意识形态划线极易造成冲突之祸。

（六）展现鲜明的中国特色、中国风格、中国气派，塑造中国特色大国外交的独特风范。习近平总书记曾强调，“坚持以对外工作优良传统和时代特征相结合为方向塑造中国外交独特风范”。新时代中国外交将马克思主义中国化时代化最新成果与当今中国外交实际结合，与中华优秀传统文化结合，与新中国外交优良传统结合，坚持自信自立、守正创新，塑造了中国外交独特风范，实现了历史使命与时代潮流的高度统一、民族精神与国际主义的高度统一、中国气派与世界情怀的高度统一。

新时代的中国外交坚持和运用习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，在习近平外交思想科学指引下，以更宽广视野、更开放胸襟、更积极姿态，担当世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，开辟了国际关系理论与实践的新境界，书写了人类政治文明进步的新篇章。

四、不断开创中国特色大国外交新局面，推动构建人类命运共同体

习近平总书记在党的二十大报告中强调中国共产党“必须坚持胸怀天下”，指出“我们要拓展世界眼光，深刻洞察人类发展进步潮流，积极回应各国人民普遍关切，为解决人类面临的共同问题作出贡献，以海纳百川的宽阔胸襟借鉴吸收人类一切优秀文明成果，推动建设更加美好的世界”。

当前和今后一个时期，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国特色大国外交将以习近平外交思想为指导，自信自立、胸怀天下，敢于斗争、善于斗争，知难而进、迎难而上，坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体，全力推进实现民族复兴和促进人类进步的历史征程。

（一）坚持独立自主，捍卫国际公平正义。党的二十大报告指出：“中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，始终根据事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策，维护国际关系基本准则，维护国际公平正义。”我们将继续尊重各国主权和领土完整，坚持国家不分大小、强弱、贫富一律平等，尊重各国人民自主选择的发展道路和社会制度，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，反对冷战思维，反对干涉别国内政，反对搞双重标准。我们将坚决维护国家统一和领土完整，外部势力胆敢玩火挑衅，必将予以迎头痛击。中国的发展是世界和平力量的增长，无论发展到什么程度，永远不称霸、永远不搞扩张。

（二）坚持拓展全球伙伴关系，深化全方位外交布局。党的二十大报告指出：“中国坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作，推动构建新型国际关系，深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，致力于扩大同各国利益的汇合点。”我们将坚持促进大国协调和良性互动，推动构建和平共处、总体稳定、均衡发展的大国关系格局。将坚持亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针，深化同周边国家友好互信和利益融合。秉持正确义利观，加强同发展中国家团结合作，维护发展中国家共同利益。讲好中国的故事、中国人民的故事、中国共产党的故事，不断增进国际社会对中国的理解和认同，形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权。

（三）坚持对外开放，推动共同发展。党的二十大报告指出：“中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。”我们将坚持以高标准、可持续、惠民生为目标，巩固互联互通合作基础，拓展国际合作新空间，推动共建“一带一路”高质量发展。坚持经济全球化正确方向，推动贸易和投资自由化便利化，推进双边、区域和多边合作，促进国际宏观经济政策协调，共同营造有利于发展的国际环境，共同培育全球发展新动能，反对保护主义，反对“筑墙设垒”、“脱钩断链”，反对单边制裁、极限施压。将加大对全球发展合作的资源投入，致力于缩小南北差距，坚定支持和帮助广大发展中国家加快发展。

（四）坚持共商共建共享，完善全球治理体系。党的二十大报告指出：“中国积极参与全球治理体系改革和建设，践行共商共建共享的全球治理观，坚持真正的多边主义，推进国际关系民主化，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。”我们将坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，反对一切形式的单边主义，反对搞针对特定国家的阵营化和排他性小圈子。推动世界贸易组织、亚太经合组织等多边机制更好发挥作用，扩大金砖国家、上海合作组织等合作机制影响力，增强新兴市场国家和发展中国家在全球事务中的代表性和发言权。积极参与全球安全规则制定，加强国际安全合作，积极参与联合国维和行动，为维护世界和平和地区稳定发挥积极作用。积极参与应对气候变化全球治理，促进人与自然和谐共生。

（五）坚持胸怀天下，推动构建人类命运共同体。党的二十大报告指出：“构建人类命运共同体是世界各国人民前途所在。”人类命运共同体理念以和平发展超越冲突对抗，以共同安全取代绝对安全，以互利共赢摒弃零和博弈，以交流互鉴防止文明冲突，以绿色发展呵护地球家园，顺应了世界大势和人心所向。面对层出不穷的全球性挑战，只有各国行天下之大道，和睦相处、合作共赢，繁荣才能持久，安全才有保障。我们愿同世界各国一道，以推动构建新型国际关系为根本路径，以落实全球发展倡议、全球安全倡议为重要依托，以和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值为价值追求，携手建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

旗帜指引方向，奋斗铸就辉煌。新征程上，我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深学笃行习近平外交思想，深入贯彻党的二十大精神，全面推进中国特色大国外交，为夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利、谱写构建人类命运共同体新篇章而不懈奋斗！

《 人民日报 》（ 2022年11月08日 06 版）

(责编：崔译戈、刘叶婷)