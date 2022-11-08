人民网上海11月7日电 （记者曲颂）11月7日，由商务部主办，全球化智库（CCG）与虹桥国际经济论坛秘书处共同承办，联合国妇女署支持的第五届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛“2022全球人才流动与发展论坛”在上海国家会展中心举办。本届“2022全球人才流动与发展论坛”以“汇聚全球英才，赋能创新发展”为主题。

CCG理事长、九三中央经济委员会副主任王辉耀在开场致辞中指出，二十大报告将人才重要性提到前所未有的高度，将科技、教育、人才统筹起来集中表述，指出教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。在此背景下，研究并汇聚国际人才探讨国际人才流动与创新显得十分必要。进博会是全球首个以进口为主题的国家级博览会，是中国推进制度型对外开放的积极探索。中国发展的新征程也是世界发展的新机遇，相信随着中外人才、货物、服务等要素更加开放便利地流动，中国将更加深度地融入全球化发展中，世界也将从中国发展中获得更大收益。

中国人才研究会会长、人社部原副部长何宪表示，当前，新一轮科技革命和产业变革加速推进，全球知识经济纵深发展，新技术、新模式、新业态不断涌现，创新成为驱动发展的核心动力，人才则是创新的根基。目前，我国对人才国际竞争的重视程度达到新高，中国要在新一轮以大数据、人工智能、5G技术为代表的科技革命中占据优势，便尤其需要聚天下英才而用之，着力增强国际人才竞争力，实现人才引领驱动，形成人才国际竞争的比较优势。同时也要看到，面对日益激化的国际人才竞争，中国对国际化人才的引进、培育、使用政策亟待进一步探索、优化。进博会是首个以进口为主题的国家级展会，五年来联通中国和世界，其国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用愈发彰显。相信随着加快推动制度型开放，持续拓展对外开放范围、领域和层次，中国在高水平开放发展的同时也将吸引更多国际人才来华发展。

联合国妇女署驻华代表安思齐（Smriti Aryal）表示，当今世界面临着新冠疫情、加剧的社会不平等、日益严重的气候灾难等多重挑战，多方合作以推动社会恢复和经济发展刻不容缓。这些重叠的危机对全球人才发展的影响巨大，同时也要求各方发挥才能并提出创新的包容性方案。为了达到最好的效果，必须将性别平等、妇女赋权和社会公正置于探讨中心。首先，在讨论全球人才发展时，必须要考虑赋权妇女和女童，充分发挥她们的才能。其次，必须看到结构性性别不平等给全球人才发展和留存带来的负面影响，提出系统性的解决方案。最后，女性，尤其是年轻女性人才的发展和留存，对社会经济可持续发展和人口结构转型而言非常关键。

上海纽约大学校长童世骏从四个方面分享了上海纽约大学国际人才的学习生活情况，表示要让国际人才近悦远来，并衷心祝愿有更多的全球才俊能在浦江两岸享受自己创造的精彩人生。

本届论坛举办了一场成果发布会及两场对话活动。由全球化智库（CCG）研究撰写的《全球人才流动趋势与发展报告》在论坛上发布，该报告总结和分析了全球人才跨区域、跨领域流动的现状与趋势，分析全球人才流动的政策动向，并开创性的建立了主要国家人才竞争力指数，对全球38个主要国家的人才竞争力进行评价分析。

两场对话活动分别以“跨国企业人才需求与国际人才政策创新”和“高端国际化人才培养机制与创新中的性别视角”为主题。国家发展正迈向新高度、新征程。中国日益成为全球人才创新创业的沃土，如何推动人才发展和引进高质量人才是中国迈向全球化进程的重要一步。本场论坛深入探讨跨国企业人才需求、国际人才政策创新、人才培养机制建立等一系列问题，为各方共话新时期共同发展提供了契机，对完善全球人才治理提出了建设性意见。

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