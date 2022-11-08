图为论坛现场

本报电 （记者严瑜）近日，以“把握机遇挑战的中国与世界”为主题的第88次中国改革国际论坛在海南海口举行。来自国内相关部委、高校、科研机构以及17个省、市、特别行政区的嘉宾，来自美国、英国、日本、挪威、新加坡、马来西亚等13个国家和世界贸易组织、国际劳工组织、经济合作与发展组织、中日韩合作秘书处、中国—东盟中心等5个国际组织的专家学者，共计500余人以线上线下的方式参加本次国际论坛。

论坛为期两天，设置了“中国全面深化改革开放及对世界的影响”“高水平开放的中国与世界”两次全体讨论，并设置了“高水平开放与高质量发展”“结构转型与结构性改革”两个平行论坛，国内外学者围绕相关议题展开深入讨论。

海南省委常委、宣传部长、省政府副省长王斌表示，未来几年是海南自由贸易港建设的关键期，海南将全面落实中央关于海南自由贸易港建设的战略部署，引领自由贸易港建设进入不可逆转的发展轨道，为国家新一轮高水平改革开放提供海南样本和海南方案，为全球投资者提供更多利好、更多机遇。

中国公共外交协会会长吴海龙表示，当前，世界秩序重塑，全球格局重整，国际关系重建，开放合作是应对外部挑战的不二选择。中国开放的脚步迈得越大，与世界的关系就越紧密。中国在与发达国家保持合作的同时，要把合作的重心更多地放在与新兴经济体和广大发展中国家的合作上，着力开拓发展中国家市场，深化与周边国家的合作，充分利用好现有的区域合作机制，加快推动区域经济一体化的进程。

中国（海南）改革发展研究院院长迟福林在主旨演讲中指出，面对新形势、新挑战，党的二十大作出重大战略部署，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。报告指出，必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这是符合时代趋势的重大选择，将为中国全面建成社会主义现代化强国奠定坚实基础和重要保障，也将为推动全球经济再平衡作出新贡献。

中国扩大开放，将给世界带来更多机遇。来自各国的专家学者及商会代表对中国充满期待。

欧洲布鲁盖尔研究所高级研究员，法国外贸银行亚太区首席经济学家艾丽西亚表示，中共二十大报告指出，坚持深化改革开放。这对中国至关重要，也对外释放出一个积极信号，让世界从中看到未来中国的发展方向，即中国将进一步扩大开放。艾丽西亚坚信，中国梦一定会实现，而且中国梦对世界具有重要意义，将造福全球。

华南美国商会会长哈利·赛亚丁表示，中国在扩大开放领域取得了举世瞩目的成就，华南美国商会的成员公司在中国实现盈利速度比世界上其他地方都快，在中国的盈利率也比世界上其他地方都高。中国被大多数美国企业认为是再投资的首选目的地，美国商会成员已准备预留相关资金用于未来3—5年在中国的再投资。

日本贸易振兴机构北京首席代表高岛龙佑表示，2021年全球数字相关产品贸易额同比大幅增长，达到近20年数据中最高值。集成电路出口额最大的是中国，表明中国的电子产品已经占据很大的产业链环节。2021年日本在华投资受益较高，下一步日企在境内外便利往来的基础上将加强对华投资。

本次国际论坛由中国（海南）改革发展研究院、中国银行、中国日报社、中国公共外交协会共同举办。

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