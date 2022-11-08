本报记者 严 瑜

图为近期在美国纽约一家加油站拍摄的油价显示屏。

郭 克摄（新华社发）

2022年美国中期选举于11月8日举行。随着美国对乌克兰军事援助费用增加以及美国经济在衰退边缘徘徊，美国民主党和共和党内围绕对乌政策的分歧日渐公开化。两党参与中期选举竞选活动时的激烈争论，将这种裂痕暴露得更加明显。有专家分析，这不可避免地对欧洲国家的援乌立场产生影响。

厌烦情绪蔓延

美国《华盛顿邮报》近日报道称，最近几周，美国共和党内就向乌克兰提供额外援助问题上的分歧正在加剧。众议院少数党领袖麦卡锡警告称，如果共和党能在中期选举中领先于民主党获得众议院的控制权，那么该党将停止或限制对乌克兰的援助。麦卡锡指出，主张减少对乌援助的部分原因是，拜登政府忽视了共和党视为优先事项的国内问题，如保障美国南部边境安全。与此同时，参议院少数党领袖麦康奈尔等共和党议员，正敦促拜登政府增加对乌援助。前副总统彭斯甚至公开指责那些没有对俄采取强硬立场的共和党人。

这种对乌政策的意见不合，在民主党内也露出苗头。10月下旬，美媒透露，30名民主党自由派议员联名致信总统拜登，呼吁其将“对乌克兰的军事援助”与“积极的外交压力”结合起来，改变在俄乌冲突中的策略，寻找达成停火的现实条件。尽管这封信最终被撤回，但在美媒看来，这是一个重大信号，是民主党内第一次传出“不赞成拜登对乌政策”的声音。

据悉，自今年2月俄乌冲突爆发以来，美国已经累计向乌克兰提供超过650亿美元的援助。

“俄乌冲突爆发之后，美国两党在对乌援助问题上一直存在不同立场。共和党内的主流观点是减少对外更多投入，不要过度卷入俄乌冲突之中。还有极少数共和党人希望美俄关系转圜，因此反对拜登政府的对乌政策。民主党内大部分人则支持拜登政府。冲突爆发初期，由于民意在总体上还是支持援助乌克兰，因此两党分歧并不明显。而在冲突发生两三个月之后，随着冲突造成的大宗商品价格波动、油价飙升等负面影响日趋严重，民意出现分化，两党分歧也随之公开化。”中国人民大学国际关系学院副教授刁大明在接受本报记者采访时分析称。

俄媒“今日俄罗斯”刊文说，在美国中期选举到来之际，对乌克兰援助感到厌烦的政治情绪在美国两党内部蔓延。CNN认为，俄乌冲突发生数月之后，所谓“华盛顿共识”的第一道裂痕出现了。

负面影响显现

“近期，不论民主党还是共和党，都对美国向乌克兰提供援助可能给本国国内建设造成的影响产生了不同程度的担忧，这与俄乌冲突长期化及其带来的衍生后果相关。冲突的一个直接影响是能源价格飙升，助推美国国内通胀高企。目前，美国普通民众都已感受到能源价格上涨给经济发展和日常生活带来的巨大压力。”复旦大学美国研究中心教授韦宗友向本报记者分析称。

美国劳工部10月中旬公布的数据显示，今年9月美国消费者价格指数（CPI）环比增长0.4%，同比增长8.2%；环比涨幅超预期，同比涨幅仍维持在历史高位。分析人士认为，美国高通胀已经蔓延至整个经济领域，并影响薪资水平和家庭生活。

根据美媒透露，30名民主党自由派议员的联名信中指出，俄乌冲突的灾难性后果已经远远超出乌克兰，它还造成美国食物及能源价格的上涨，造成全球性小麦、肥料以及燃料的价格飙升，并引发饥荒、贫困和死亡。同时，美国已经在俄乌冲突中投入数百亿美元的纳税人资金支持乌克兰，这种深度参与使得美国有责任去严肃考虑所有可能解决俄乌冲突的途径。

“最新民调显示，超过2/3的美国人对美国经济现状及未来走势持悲观态度。在美国国内整体经济形势并不乐观的背景下，俄乌冲突持续发酵以及美国源源不断地对乌援助加剧了美国民众的不安。”刁大明认为，目前美国两党内部在对乌援助问题上产生分歧，其背后不仅是不同派别对乌克兰、对俄罗斯的态度差异，更重要的核心争论点是，在美国自身经济社会问题不断加剧的情况下，美国国际角色应当延续还是调整。

美国德国马歇尔基金会保障民主联盟负责人劳拉·桑顿认为，目前美国两党对乌克兰的支持出现裂痕，原因是多方面的，既有对财政的担忧，也有“美国优先”保护主义孤立政策的影响。

“在俄乌冲突持续的背景下，美国国内党争进一步加剧。”韦宗友指出，俄乌冲突在全球范围内助推能源价格上涨，使拜登政府的清洁能源转型计划受挫，部分共和党人抓住把柄，对拜登政府的气候政策进行抨击。可以说，美国在为乌克兰提供援助的同时，俄乌冲突的负面作用正在美国政治、经济等各领域显现。

盟友担忧加剧

据美媒报道，近期民调显示，民主党和共和党的支持率旗鼓相当。一旦共和党掌控国会参众两院中的任何一个，未来美国对乌克兰的军事支持政策可能发生变化。

对此，《华盛顿邮报》指出，美国在欧洲的盟友越来越担心，如果共和党人在中期选举中获胜，西方为应对俄罗斯而建立的统一战线可能很快就会瓦解。英国议会国防特别委员会主席托比亚斯·埃尔伍德称，美国可能会后退的迹象就给欧洲国家敲响了警钟。美国德国马歇尔基金会巴黎办事处主任亚历山德拉·谢弗表示，欧洲担心美国中期选举之后会减弱对乌克兰的支持，同时这种趋势可能反过来蔓延到欧洲，削弱欧洲支持乌克兰的能力。

“目前，受能源危机、通胀居高不下等因素影响，欧洲国家在援乌问题上都面临巨大的国内压力。因此，美国出现摇摆，会使欧洲国家在这一问题上也更加谨慎。”韦宗友分析称，值得注意的是，目前美国两党主流意见还是不会抛弃乌克兰，将继续向其提供经济和军事援助，但之后在援助额度上可能会更慎重。

据俄媒10月中旬报道，拜登授权美国国务院向乌克兰提供7.25亿美元的新一批军事援助，主要用于提供国防物资、服务、培训等帮助。

刁大明认为，如果共和党在中期选举中获胜，那么美国下个财年的对乌援助很可能会被削减，但不太可能被快速叫停。“美国可能缩减对乌援助的预期，或在欧洲盟友中引发‘寒蝉效应’。事实上，目前欧洲盟友不仅是在对乌问题上，而是在整体跟随美国步调的问题上都有所动摇。尽管拜登政府上台之后，多次向欧洲宣称‘美国回来了’，但是欧洲国家仍对美国的对外政策走向充满担忧。中期选举之后，美国政府能否在欧洲盟友关注的重大议题上继续有大投入？这是欧洲十分关心的。”

(责编：赵欣悦、岳弘彬)