殷陆君

走向田间地头，走进工厂车间，从基层一线描摹新时代中国的壮阔行进；与驻地代表视频连线“云采访”，在记者招待会上积极提问，在工作间里悉心撰写稿件、剪辑画面……党的二十大召开期间，媒体记者奔忙于新闻现场，记录盛会、见证盛会、抒写盛会，令人印象深刻。

作为党的政策主张的传播者、时代风云的记录者、社会进步的推动者、公平正义的守望者，广大新闻工作者肩负着光荣使命和重大责任。牢记职责使命，倾听大地心跳，为人民抒写，为时代放歌，在党心民意、国计民生的交融辉映中展示经济社会发展新变化，用生动的笔触、鲜活的镜头全方位呈现我们党治国理政新气象……新时代10年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，新闻工作者撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，努力创作有思想、有温度、有品质的新闻作品，收获了真诚点赞、赢得了广泛认可。

今年是中华全国新闻工作者协会成立85周年。回溯历史，诞生于民族危急存亡时刻的党的新闻事业，在战火硝烟的战争年代艰难成长，在艰苦奋斗的社会主义建设中逐渐壮大，在改革开放的大潮中迅速发展，在自信自立的新时代激流勇进。范长江历时10个月、行程6000余里，用双脚丈量了中国的西北角；魏巍在战火纷飞的战场上书写“最可爱的人”，激扬了人们保家卫国的豪情壮志；穆青“把根扎在最厚的土层里”，通过夜以继日的采写树立起县委书记的好榜样……一代代党的新闻工作者以优秀的作品、优良的文风、过硬的作风，勇担新闻工作者的职责使命，忠诚奉献自己的心血智慧，让党的旗帜高高飘扬。

党的二十大报告提出：“实践告诉我们，中国共产党为什么能，中国特色社会主义为什么好，归根到底是马克思主义行，是中国化时代化的马克思主义行。”广袤的神州大地上，一个个生动的奋斗故事，蕴藏着中国共产党为什么能、中国特色社会主义为什么好的关键密码。对新闻工作者而言，矢志增强脚力、眼力、脑力、笔力，坚持用双脚丈量大地、用慧眼洞察问题、用思想研析现实、用妙笔书写时代，更加贴近实际、贴近生活、贴近群众，才能更好展现中国道路的光明前景、中国制度的显著优势、中国发展的世界贡献，彰显一个百年大党为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心使命。

蓝图恢宏，气吞山河；号角激越，催人奋进。党的二十大擘画了以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，发出了为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗的伟大号召。新征程是充满光荣和梦想的远征。惟其艰难，才更显勇毅；惟其笃行，才弥足珍贵。踔厉奋发、勇毅前行，苦干实干、顽强拼搏，弘扬主旋律，传播正能量，鼓舞亿万人民一步一个脚印把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动、见之于成效，广大新闻工作者必将不辱使命、不负重托，在新时代新征程上续写精彩华章。

茫茫九派流中国，纵横当有凌云笔。记者的荣光，永远在前方。奋进全面建设社会主义现代化国家新征程，广大新闻工作者增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，保持人民情怀，记录伟大时代，唱响奋进凯歌，就一定能为团结奋斗、同心筑梦汇聚磅礴力量。

《 人民日报 》（ 2022年11月08日 04 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)