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首趟境内外全程时刻表中欧班列抵达德国杜伊斯堡

2022年11月08日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报德国杜伊斯堡11月7日电  （记者花放）当地时间11月5日，首趟境内外全程时刻表中欧班列抵达德国杜伊斯堡。该班列始发于西安，满载光伏逆变器、电动压缩机、吸尘器等货物，总计运行9908公里。其顺利抵达标志着中欧班列中国段、宽轨段、欧洲段运行时刻表首次实现全程贯通，运输时间有了更加稳定的预期，中欧班列高质量发展迈入新阶段。

　　相较之前的普通班列，“全程时刻表”班列在各运输段均有固定的车次、线路、班期和运行时间，并重点对出入境口岸站换装、交接等作业环节予以合理控制，充分保证其境内外运输时间更加稳定。为进一步构建稳定的亚欧国际物流供应链，推动形成快捷稳定的中欧班列境内外运输时效，中国国家铁路集团有限公司等7个国家铁路公司通力协作，积极推进中欧班列“全程时刻表”编制工作。今年以来，中国国铁集团经与沿线国家铁路公司多轮磋商，确定自10月26日起，从西安至杜伊斯堡按各方确定的境内外全程时刻表，组织开行更加快捷、稳定的中欧班列。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月08日 03 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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