本报记者 邹 松

“中国国际进口博览会已成为促进多边自由贸易的重要平台。”赞比亚—中国商业友好协会副主席埃利亚斯·姆彭德拉近日在接受本报记者专访时表示，正在举行的第五届进博会为各国企业带来新的发展机遇，是中国进一步扩大对外开放的重要举措，将为世界经济复苏作出重要贡献。

“我很荣幸两次赴华参加进博会，特别是在第二届进博会上，赞比亚是唯一来自非洲地区的主宾国。”谈起对进博会的印象，姆彭德拉表示，通过参加进博会，各国企业可以更便捷地了解中国市场需求，制定更具针对性的商业策略。中国企业也能发现海外商机，进一步拓展市场。

“赞比亚的农产品、工艺品等逐渐得到中国市场广泛认可。更为可贵的是，越来越多赞比亚企业通过进博会平台，获得了开拓其他地区市场业务、融入全球价值链的重要机会。”姆彭德拉表示，不少消费者通过进博会了解到非洲特色产品。这些产品不仅以现代商业模式进入全球市场，还获得了品牌附加值，对促进南南合作、落实联合国2030年可持续发展议程具有重要意义。

姆彭德拉一直关注着进博会的发展变化。“进博会是世界上第一个以进口为主题的国家级展会，从线下办展到线上线下相结合，从常设的工业、食品及农产品等展区，到新设立农作物种业和人工智能等专区、拓展创新孵化专区，体现出进博会的与时俱进。”

姆彭德拉敬佩中国克服新冠肺炎疫情影响如期举办进博会。“在充满不确定性的世界，中国经济始终展现开放性、包容性和互惠性，持续给全球经济注入新的发展动力。”他说，“中国不断提升对外开放水平，同世界分享市场机遇，这是中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的生动实践。”

近年来，到赞比亚投资设厂的中国企业越来越多，中赞经贸合作势头良好。“期待赞中经贸合作不断扩大，两国人民友谊日益加深。”姆彭德拉表示，相信在中国对外开放政策的指引下，更多中国企业走向世界，在做大做强的同时融入当地发展，也将有更多外国企业分享中国的发展机遇，共同推动世界经济复苏。

《 人民日报 》（ 2022年11月08日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)