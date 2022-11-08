人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

“融入全球价值链的重要机会”

本报记者  邹  松
2022年11月08日05:54 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“中国国际进口博览会已成为促进多边自由贸易的重要平台。”赞比亚—中国商业友好协会副主席埃利亚斯·姆彭德拉近日在接受本报记者专访时表示，正在举行的第五届进博会为各国企业带来新的发展机遇，是中国进一步扩大对外开放的重要举措，将为世界经济复苏作出重要贡献。

　　“我很荣幸两次赴华参加进博会，特别是在第二届进博会上，赞比亚是唯一来自非洲地区的主宾国。”谈起对进博会的印象，姆彭德拉表示，通过参加进博会，各国企业可以更便捷地了解中国市场需求，制定更具针对性的商业策略。中国企业也能发现海外商机，进一步拓展市场。

　　“赞比亚的农产品、工艺品等逐渐得到中国市场广泛认可。更为可贵的是，越来越多赞比亚企业通过进博会平台，获得了开拓其他地区市场业务、融入全球价值链的重要机会。”姆彭德拉表示，不少消费者通过进博会了解到非洲特色产品。这些产品不仅以现代商业模式进入全球市场，还获得了品牌附加值，对促进南南合作、落实联合国2030年可持续发展议程具有重要意义。

　　姆彭德拉一直关注着进博会的发展变化。“进博会是世界上第一个以进口为主题的国家级展会，从线下办展到线上线下相结合，从常设的工业、食品及农产品等展区，到新设立农作物种业和人工智能等专区、拓展创新孵化专区，体现出进博会的与时俱进。”

　　姆彭德拉敬佩中国克服新冠肺炎疫情影响如期举办进博会。“在充满不确定性的世界，中国经济始终展现开放性、包容性和互惠性，持续给全球经济注入新的发展动力。”他说，“中国不断提升对外开放水平，同世界分享市场机遇，这是中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的生动实践。”

　　近年来，到赞比亚投资设厂的中国企业越来越多，中赞经贸合作势头良好。“期待赞中经贸合作不断扩大，两国人民友谊日益加深。”姆彭德拉表示，相信在中国对外开放政策的指引下，更多中国企业走向世界，在做大做强的同时融入当地发展，也将有更多外国企业分享中国的发展机遇，共同推动世界经济复苏。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月08日 03 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部