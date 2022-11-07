人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

印尼今年第三季度经济增长5.72%

2022年11月07日21:54 | 来源：新华网
小字号

新华社雅加达11月7日电 印度尼西亚中央统计局7日公布数据显示，受出口持续强劲和投资改善推动，印尼今年第三季度国内生产总值（GDP）同比增长5.72%，高于市场预期和第二季度5.44%的增幅。

数据显示，第三季度，占印尼GDP超过一半的居民消费同比增长5.39%，略低于第二季度的5.51%；固定资产投资增长4.96%，明显高于第二季度的3.07%；出口则大涨21.64%。

印尼中央统计局局长尤沃诺在当天的新闻发布会上说，在全球通胀高企和面临衰退等不确定性的背景下，印尼经济从2021年第四季度以来连续四个季度增长超过5%，显示经济持续复苏。

他说，第三季度印尼政府的现金补贴支持了国内购买力，国内消费保持稳健。全球大宗商品价格走高持续提振印尼出口，2022年该国出口额将创新高。此外，外商直接投资在第三季度升至历史最高水平。

荷兰国际集团经济学家尼古拉斯·马帕当天发布分析报告说，受出口强劲和家庭消费支持，印尼第三季度经济增长超过市场预期，这将给印尼央行推迟加息提供空间。不过随着国内通胀攀升、本币贬值以及全球贸易前景不佳，印尼未来的经济增长或将面临压力。

印尼央行预计，2022年印尼经济增长将在4.5%至5.3%之间。

(责编：苏缨翔、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部