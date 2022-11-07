新华社雅加达11月7日电 印度尼西亚中央统计局7日公布数据显示，受出口持续强劲和投资改善推动，印尼今年第三季度国内生产总值（GDP）同比增长5.72%，高于市场预期和第二季度5.44%的增幅。

数据显示，第三季度，占印尼GDP超过一半的居民消费同比增长5.39%，略低于第二季度的5.51%；固定资产投资增长4.96%，明显高于第二季度的3.07%；出口则大涨21.64%。

印尼中央统计局局长尤沃诺在当天的新闻发布会上说，在全球通胀高企和面临衰退等不确定性的背景下，印尼经济从2021年第四季度以来连续四个季度增长超过5%，显示经济持续复苏。

他说，第三季度印尼政府的现金补贴支持了国内购买力，国内消费保持稳健。全球大宗商品价格走高持续提振印尼出口，2022年该国出口额将创新高。此外，外商直接投资在第三季度升至历史最高水平。

荷兰国际集团经济学家尼古拉斯·马帕当天发布分析报告说，受出口强劲和家庭消费支持，印尼第三季度经济增长超过市场预期，这将给印尼央行推迟加息提供空间。不过随着国内通胀攀升、本币贬值以及全球贸易前景不佳，印尼未来的经济增长或将面临压力。

印尼央行预计，2022年印尼经济增长将在4.5%至5.3%之间。

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