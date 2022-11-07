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外交部祝愿本届进博会取得圆满成功

2022年11月07日19:42 | 来源：外交部发言人办公室
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“外交部发言人办公室”消息，在11月7日外交部例行记者会上，东方卫视记者提问：第五届中国国际进口博览会已于4日开幕，请问发言人对此有何评论？能否谈一谈本届进博会的特点和意义？

赵立坚：作为党的二十大之后中国举办的首场重大国际展会，第五届中国国际进口博览会广受各方关注。正如国家主席习近平在开幕式致辞中指出的，进博会已成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。中国将推动各国各方共享中国大市场机遇、共享制度型开放机遇、共享深化国际合作机遇。

开放是本届进博会的主旋律。本届进博会参展国别广、代表性强。据统计，共有145个国家、地区和国际组织参展，涵盖发达国家、发展中国家，包括一些最不发达国家。尼加拉瓜、吉布提、冰岛等8国首次参与国家展，迎来进博会“首秀”。此外，共有来自127个国家和地区的企业参加企业商业展，包括逾280家世界500强和行业龙头企业。此外，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国也都有企业参展，共建“一带一路”国家、上合组织参展国数量也较上届增加。

本届进博会还设有六大展区，集中展示数百项新产品、新技术、新服务，既有聚焦美好生活的消费品、农产品，也有展现全球领先科技的高精尖医疗器械和技术装备，其中许多是全球首发、亚洲首秀、中国首展。

开放是进博会的魅力所在，也是全球经济复苏发展的希望所在。党的二十大报告明确指出，中国将坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略。展望未来，中国开放的大门只会越来越大。让我们共同祝愿本届进博会取得圆满成功。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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