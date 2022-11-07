“外交部发言人办公室”消息，在11月7日外交部例行记者会上，《中国日报》记者提问：我们注意到，中老铁路运营11个月来，取得了亮眼的成绩。发言人能否介绍更多情况？

赵立坚：近期，中老铁路捷报频传。根据最新数据，中老铁路累计发送旅客突破750万人次，极大便利沿线民众出行。上周中老铁路货运站实现全部启用，加速助力共建“一带一路”国家互联互通。中老铁路目前已累计开行货运列车225列，运输货物986万吨，货物运输覆盖老挝、越南等10多个共建“一带一路”国家，运货种类由初期的化肥、百货等100多种扩展至电子、光伏、冷链水果等1200多种。此外，中老铁路还探索实现了“澜湄快线+跨境电商”“中老铁路+中欧班列”等铁路国际运输新模式，与西部陆海新通道、中欧班列等实现无缝链接，增强了辐射效应和跨境货运能力。

就在刚刚过去的这个周六，第五届中国国际进口博览会举办了“中老铁路沿线开发合作推介会”活动，现场即签署了价值上百亿人民币的投资采购项目。中老铁路已经成为中国同东盟国家高质量共建“一带一路”的生动写照。

中国开放的大门只会越来越大。中国的新发展将为世界提供新机遇。中方将同老挝等共建“一带一路”国家一道，发挥好中老铁路的旗舰作用，携手打造高质量共建“一带一路”示范区，为地区国家人民带来更多福祉。

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