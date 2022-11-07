新华社上海11月7日电 进博透视：进博会让老挝优质产品搭上中国高质量发展快车

新华社记者骆珺 许东远 周蕊

“千年的老茶树，就这么砍了太可惜了……”在第五届中国国际进口博览会食品及农产品展区，身穿老挝传统服饰的姑娘袁田边沏茶边回忆道，“以前老挝人只知道种植咖啡，不知道种植茶树也能带来经济效益。”

如今，乘着进博会东风，有机种植的老挝古树茶越来越受到中国消费者青睐。

“我们的产品2019年开始出口到中国，每年能够售出3至5吨茶叶。今年已经是我们第四次来到进博会，有越来越多的采购商慕名到我们的展台，”老挝36庄园总经理袁田说，“中老铁路去年年底通车后，节省了三分之二的货运时间，成本大大降低。”

“老挝当地的自然条件优越，十分适合种植茶树，泡出的茶汤醇厚清香，我们的一壶古树茶可以历经15泡依然浓郁。”袁田说，选用千年以上古树芽尖所制的茶叶还被选为老挝外交活动的国礼，成为代表老挝优质农业产品的一张“名片”。

“中国政府提出着力推动高质量发展，让我们对更多老挝优质产品进入中国市场充满信心。”她说。

就在袁田接受记者采访时，来自云南红河县的交易团也来到老挝古树茶展台。红河县委书记陈勇宏告诉记者：“我们特意过来找到老挝展台，想谈谈如何更好地利用中老铁路推动跨境互惠贸易，拓展经济开发合作。”

对于中老合作，袁田说，得益于“一带一路”建设，老挝得到许多来自中国的投资，为当地创造大量就业，新建和改善了基础设施。在进博会等多样化贸易便利平台推动下，越来越多优质老挝产品能够进入中国市场。

作为得到老挝官方原产地认证、享受免税待遇的企业，“我们不但雇用老挝当地员工，还向村民传授种茶技能，并以较高价格收购茶叶，带动当地脱贫致富。”袁田说。

“在茶园栽植初期，我们邀请了中国江西的茶树专家赴老挝实地研究，指导当地员工和茶农养护茶林。”她回忆道，有一位叫胡小明的中国专家，痴迷于研究茶树在老挝独特自然环境下的生长，宁愿睡席子、吃方便面，在茶园住了两周，昼夜观察记录，只为摸索最适宜当地的栽植技术。

中国专家的这种匠人精神也打动了当地村民。“真是当自己的孩子一样在孕育这片茶林，”袁田说，“现在已经有越来越多老挝村民开始改种茶树。”

从差点被村民砍伐改种咖啡，到被精心培育远销海外，老挝古茶树的命运因中老合作而改变，当地村庄贫困户比例也已从几年前的超过50%降到如今的不足5%。

本届进博会还着力进一步推动中老合作。11月5日下午，进博会云南主题活动——中老铁路沿线开发合作推介会在上海举行。11月6日，上海市杨浦区人民政府与老挝工贸部贸促司签署《关于共同建设高水平经贸合作平台合作备忘录》，杨浦区优势产业将助力搭建数字“快车”，让更多老挝优质产品在中国迅速落地。

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