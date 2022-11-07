新华社埃及沙姆沙伊赫11月7日电（记者姚兵 陈梦阳 沈丹琳）当地时间11月6日，《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）中国角“减污降碳协同增效：实现环境、气候、经济效益多赢”主题边会在埃及沙姆沙伊赫举行。中国气候变化谈判代表团团长、生态环境部副部长赵英民出席会议并致辞。

赵英民指出，中国政府高度重视应对气候变化工作，实施积极应对气候变化的国家战略，坚定不移走生态优先、绿色低碳的发展道路，在2020年超额完成承诺的基础上，提出了二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和的新目标愿景。为落实这一“双碳”目标，中国全面加速落实行动。在国家层面成立了碳达峰碳中和工作领导机构，统筹协调“双碳”工作顶层设计，发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，制定出台包括能源、工业、交通运输等重点领域，煤炭、石油天然气、钢铁等重点行业碳达峰实施方案，以及科技、财政、绿色金融、减污降碳、人才培养等方面的支撑保障方案，构建起碳达峰碳中和“1+N”政策体系。

赵英民表示，基于环境污染物和二氧化碳排放高度同根同源同过程的特征，中国把实现减污降碳协同增效作为促进经济社会发展全面绿色转型的总抓手，坚定不移走绿色低碳高质量发展道路，在减污中降碳、在降碳中减污，实现减污降碳协同增效，实现环境效益、气候效益、经济效益、社会效益多赢。协同推进减污降碳是贯彻新发展理念推动经济社会发展全面绿色转型的有力抓手，是实现美丽中国建设和“双碳”目标的必然选择，也是提高生态环境治理现代化水平的重要举措。未来，中国将加快建设人与自然和谐共生的中国式现代化步伐，加快形成有利于减污降碳协同增效的绿色生产方式和生活方式，积极参与全球气候治理进程，与国际社会一道，凝聚共识、团结合作，共同推动实现减污降碳扩绿增长协同增效的政策与行动，携手为构建清洁美丽世界贡献中国智慧和力量。

本次会议由中国生态环境部宣传教育中心主办，与会代表围绕减污降碳协同增效的课题展开交流与探讨，以期形成更多可行的技术方案和创新发展模式，实现环境效益、气候效益、经济效益多赢，为构建清洁美丽世界贡献中国智慧。

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