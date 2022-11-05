黄晗奕

日本共同社近日报道称，据相关人士透露，为强化网络防卫，日本防卫省正在展开协调，计划把自卫队“网络防卫队”等应对网络攻击的专业部队扩员至最多5000人。专家分析指出，日本意图将网络空间军事化，将给地区安全局势带来更多不确定因素。

网络扩军“质”“量”并进

日本自卫队“网络防卫队”于今年3月成立，由自卫队应对网络攻击的部队重新整编形成，总人数达到290人。成立以来，日本多次参与联合网络战演习，强化在网络领域的作战力量。今年4月，自卫队“网络防卫队”参与北约“锁盾”网络防御演习，该演习是全球规模最大的国际性实战网络防御演习。

除了部队扩员，日本防卫省还在网络安全相关人才培养方面下起功夫。据日本共同社报道，与中国、朝鲜和俄罗斯等周边国家相比，日本在质和量两方面都尚未形成能处理高级网络攻击的人才队伍。防卫省将在2023年夏季前后，把陆自通信学校变为“陆自系统通信和网络学校”；还计划在相当于高中的陆自高等工科学校增设教育课程，并允许学员提前学习课程，这些举措已在协调开展过程中。

“此次日本自卫队‘网络防卫队’扩员，核心意图是提升自身防卫力。”中国社会科学院日本研究所研究员吕耀东在接受本报采访时分析，随着科技发展，网络和太空领域形成了新的作战样式。日本自卫队通过提升网络防卫力量，增加网络部队的规模和财政投入，企图突破和平宪法限制，在“灰色地带”拓展自卫队防卫力量。

网络安全写入战略

据日本共同社报道，在10月20日的政府专家会议上，日本防卫省决定了10年内分两个阶段强化防卫力的目标，提出7个未来战斗的核心领域，其中包括“太空、网络、电磁波新领域的应对能力”。

近来，提升网络防卫能力屡次被写入日本重要安全战略。根据日本新版《网络安全战略》，2022年至2024年，日本将把“网络安全领域威胁”视为国家安全威胁，首次明确提出中国、俄罗斯和朝鲜构成所谓“网络威胁”，并表明同美国、澳大利亚和印度等国开展合作的方针。

日本《读卖新闻》此前报道称，为强化应对以通信、电力等重要基础设施为目标的网络攻击，日本政府计划建立所谓“积极网络防御”体系，并将该方针写入将于今年修订的《国家安全保障战略》中。该体制将授予自卫队及日本政府相关机构对网络空间实施常态化巡逻监控、侦测攻击征候、锁定攻击源头并先行采取反制措施的权力。

渲染威胁破坏稳定

日本借强化网络安全之名突破和平宪法束缚的行为，已引发国际社会关注。外媒称，与其他兵种不同，网络战力量因战场疆域的特殊性，可规避“和平宪法”防卫原则束缚，以防御之名演练攻击类课目。

“恶意渲染‘邻国威胁论’是日本扩大自卫队编制和投入的一贯借口，通过子虚乌有的抹黑攻击，将俄罗斯、中国等邻国塑造为主要的威胁来源，借以提升自身网络防卫队的实力。”吕耀东认为，日本在网络领域的部署上追随美国的脚步，希望借机深化日美军事同盟。日美同盟从传统的海陆空领域拓展到网络领域，将促使网络空间军事化，极具攻击性与破坏性，给东亚地区乃至世界的和平与稳定增加更多不确定因素。

专家分析指出，日本加强网络作战能力的动作，与和平宪法的“专守防卫”理念背道而驰。日本在网络安全领域的布局，意在以“信息和防卫安全”为幌子，谋取在新兴领域的话语权和主导力。未来，日本可能进一步扩充军备、扩大自卫队活动范围，值得持续关注。

(责编：牛镛、袁勃)