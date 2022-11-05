□ 李嘉宝

最近，日本和澳大利亚秀起“亲密”。日本首相岸田文雄与澳大利亚总理阿尔巴尼斯在澳西部城市珀斯举行双边会谈，并签署新版《日澳安全保障联合宣言》。这是两国时隔15年再次就安保合作发表联合宣言。岸田文雄称，该文件将成为“未来10年日澳安保防卫合作的指南”。阿尔巴尼斯则表示，日澳在亚太地区释放出“强力信号”。

早在2007年，日澳就签署了安保联合宣言，两国由此确立外长和防长的“2+2”会晤机制。如今，日澳又一次高调拉出“安保合作’的大旗，细究其内容，显然不是和平的“信号”。一方面，日澳声称，将通过“更为复杂”的双边军演及与其他伙伴的多边军演，加强澳国防军和日自卫队之间的联系；同时不忘炒作价值观议题和所谓“安全威胁”，称双方“有着共同的价值观和战略利益”，“面临着日益严峻的战略环境”。另一方面，日澳表示“与美国的关系是两国国家安全的关键支柱”，称要加强与美国在印太地区的“三边合作”，实现“自由与开放的印太”。

此次日澳推出的新版安保联合宣言，充斥着浓重的对抗色彩，两国不仅要升级“准同盟”关系，还要深化与美国的战略捆绑，极力为“印太战略”摇旗呐喊。这与日澳一段时间以来的诸多动作如出一辙。近年，通过《物资劳务相互提供协定》《情报保护协定》《防卫装备品与技术转移协定》等，日澳不断加强军事勾连。今年1月，日澳签署《互惠准入协定》，消除了双方在对方国内举行联合军演的障碍。近几个月，双方领导人利用美日印澳“四边机制”峰会、北约峰会等场合频频互动。自阿尔巴尼斯5月就任澳总理以来，日澳在不到半年时间里已举行4次首脑会晤。今年以来，在美国主导的多场亚太地区联合军演中，日澳均表现活跃。

日澳抱团，美国乐见。这背后，是美国加紧推行“印太战略”、日澳甘做“马前卒”的政治算计。日本和澳大利亚均为美国在亚太地区的盟友、美日印澳“四边机制”成员，澳大利亚还是“五眼联盟”和美英澳“三边伙伴关系”（AUKUS）的成员。新签署的日澳安保联合宣言，将美国的两个“忠实盟友”绑在一起，与美国巩固亚太同盟体系、进而打造“亚太版北约”的战略目标相一致。就日本而言，以日澳防务合作为抓手，能提高自身在“四边机制”中的地位，更加贴近以“五眼联盟”、AUKUS等为代表的“盎格鲁—撒克逊”小圈子，并趁机谋求军事外交突破，实现自己成为政治军事大国的野心。就澳大利亚而言，与日本加强防务合作，符合其扩张军力、彰显政治地位的图谋。

近年来，美国抱持冷战思维，纠集日澳等盟友伙伴在亚太地区拉起“小圈子”，炒作“中国威胁”，制造政治对立和军事对抗，成为搅乱亚太稳定的祸水。日澳新版安保联合宣言是日本与除美国之外国家签署的首份类似宣言，极有可能成为美、日、澳打通各类“小圈子”、整合军事行动的抓手，给亚太安全带来更大威胁。有外媒指出，日澳新版安保联合宣言提到的“建立情报共享机制”相关内容，使日本距离加入“五眼联盟”更近了一步。值得注意的是，美日将于本月中旬举行名为“利剑”的大规模联合军演，澳大利亚也在受邀之列。

国与国之间开展交流合作，应该有助于增进地区国家间的相互理解与信任，有助于维护地区的和平稳定。在区域一体化发展的时代大潮中，亚太不需要军事集团，更不需要挑动阵营对抗、鼓动新冷战的“小圈子”。

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