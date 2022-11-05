本报记者 李 强 龚 鸣

“与中国的经贸往来对德国经济很重要。”德国巴斯夫集团执行董事会主席薄睦乐近日在接受媒体采访时表示。9月初，薄睦乐在广东湛江见证了巴斯夫（广东）一体化基地项目全面建设暨首套装置投产仪式。这是德国企业在华投资规模最大的单体项目，总金额约100亿欧元，对于中德深化经贸投资合作、维护全球石化产业链供应链安全稳定，具有重要意义。

薄睦乐表示，到2030年，中国在全球化工市场的份额预计将扩大至50%。“中国是全球最具活力的石化市场之一，也是巴斯夫在全球重要的战略市场。巴斯夫（广东）一体化基地项目将成为德中合作的重要组成部分。”

今年，宝马集团、奥迪集团、大众汽车集团等德国汽车企业纷纷在中国进行重大投资。6月，宝马集团在辽宁沈阳的里达工厂投产，总投资额150亿元人民币，是该集团进入中国市场以来的最大单项投资。同月，奥迪一汽新能源汽车项目在吉林长春开工，这是奥迪在华首个纯电动车型生产基地，总投资26亿欧元。10月，大众汽车集团宣布投资24亿欧元，与北京地平线机器人技术研发有限公司共同成立合资公司，聚焦自动驾驶领域技术开发，创下大众进入中国市场40年来的最大单笔投资纪录。

中国商务部公布的最新数据显示，今年前三季度德国对华实际投资增长114.3%。中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建告诉记者：“中国不断扩大开放，市场利好不断增加。德国企业加大对中国投资，充分说明了中国市场的吸引力，也增添了中德务实合作的信心。”

“加强跨国合作、谋求共同发展仍是全球主题。”宝马集团董事长齐普策表示，宝马集团对中国市场的长期发展前景充满信心，将持续加大对华投资，推动经济增长，促进行业繁荣。大众汽车集团相关负责人贝瑞德表示，中国市场充满活力，是集团在全球最重要的业务区域。本次合作是大众推进战略转型、强化在华业务的核心基石。奥迪相关负责人温泽岳表示，中国开放和友好的营商环境，为实现各方互利共赢奠定了扎实基础。

与此同时，中国企业也加大对德投资，并与德国企业一道开发第三方市场。今年8月，中国电池制造商宁德时代发布公告，将投资73.4亿欧元在匈牙利东部城市德布勒森建设电池工厂。项目建成后，将向宝马、大众等集团供货。宝马集团首席财务官尼古拉斯·彼得在接受德媒采访时表示，合作是汽车产业的生存基础，特别是在电动汽车和数字化领域。中国是全球最大的汽车市场，“我们致力于建立德中之间的合作伙伴关系”。

德国柏林经济、能源和公共企业部州务秘书迈克尔·比埃尔表示，发展新的交通方式是德中合作新方向。德中汽车行业在创新研发、人才培养、市场需求等方面具有极强的互补性。希望德中两国继续推进汽车行业转型。

统计显示，中国已连续6年成为德国最大贸易伙伴，德国连续47年成为中国在欧洲的最大贸易伙伴。目前，5000多家德企在华投资兴业，2000多家中企在德生产经营。中德两国产业链供应链深度融合，对华出口为德国创造近百万个就业岗位，在华德企是中国经济发展的参与者和受益者，经贸合作为两国企业和人民带来看得见摸得着的红利。

“中德务实合作符合两国共同利益，符合经济全球化的大潮，是全球产业链供应链融合的必然要求。”中国社会科学院欧洲研究所所长冯仲平表示，中德坚持优势互补、互利共赢，机械、汽车、化工等传统领域的合作不断推进，工业互联网、人工智能、绿色转型等领域也成为新的合作领域。从长远来看，中德在能源转型、数字经济等方面合作潜力巨大，将推动双方共同朝着碳中和目标迈进。

2021年，中德克服不利因素影响，经贸额达到2351亿美元，中德经贸关系具有强大动力和生命力。崔洪建表示，过去40多年来的成功经验表明，中德务实合作符合市场规律和客观需求，契合两国政府发展经济、改善民生的政策目标。“中德经贸合作是中欧经贸合作的重要组成部分。”崔洪建说，中德不断提升务实合作水平，对于引领中欧合作具有示范效应，释放了中欧关系稳定的信号。

（本报柏林、北京11月4日电）

《 人民日报 》（ 2022年11月05日 03 版）

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