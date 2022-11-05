本报记者 强 薇 徐驭尧 琼达卓嘎 李 强

雪域高原，湛蓝天空下，格桑花美丽如画。从拉萨出发，翻越岗巴拉山，途经日喀则、拉孜、定日，一辆集装箱式卡车抵达珠穆朗玛峰大本营。

卡车所到之处，当地民众充满好奇：这是什么？为什么开到这里？西藏阜康医院放射科技师张志英骄傲地告诉大家：“这是5G方舱车载CT，是进博会把这套先进的设备带到了西藏。”

“进博订单”落地，实现医疗资源有效覆盖

张志英来自甘肃天祝藏族自治县，2012年到阜康医院工作，负责为患者做CT、核磁共振等检查。

“我刚到西藏工作的时候，阜康医院虽然也有CT等医疗设备，但很多疑难杂症无法在本院诊疗，患者往往要去成都看病。”她告诉记者，多年来，阜康医院一直在努力改进医疗条件。

2020年11月6日，在第三届进博会上，阜康医院和参展商西门子医疗达成意向，采购了一套5G方舱车载CT。这套设备不仅有先进的CT功能，还可以通过5G网络与各大医院的专家进行视频连线、远程会诊及CT影像处理，快速进行疾病筛查和诊断等，让患者得到一体化、一站式体检和医疗服务。

一个多月后，这套5G方舱车载CT从上海来到拉萨。西门子医疗的技术支持、系统自带的藏语语音交互、医疗专家的远程会诊、人工智能支持的“一键摆位”、清晰的影像图片，种种新技术、新体验，让张志英和同事深切感受到先进技术对提升一线诊疗能力的作用。

西藏地处高原，道路崎岖，出行不便，特别是偏远牧区居民分散，医疗资源很难有效覆盖。“‘进博订单’落地，拉萨的患者不用再出远门，就能拿到成都的专家出具的检查报告。”张志英说，“我们还能带着这套高科技设备前往偏远地区，为更多患者送去高水平的医疗服务。”

不用舟车劳顿，在家门口享受先进服务

2021年7月底，在第四届进博会开幕倒计时100天之际，这套5G方舱车载CT公益巡回义诊正式启程。张志英和同事先后前往珠峰大本营和那曲，为沿途民众提供免费健康咨询和检查。

那曲市平均海拔在4500米以上，高寒缺氧，医疗条件有限。“为检查身体，我以前每年都要坐长途客车去一趟拉萨，路上单程时间就得7个小时。”家住那曲市嘉黎县阿扎镇静莫村的阿妈卓玛说，这一次“移动三甲医院”来到家门口，就不需要长途奔波了。

“我最近有些腰疼，能不能帮我看看？”当地一名群众走上检查车。

“请您平躺在这里。”张志英帮助患者在CT检查床上躺好，随着仪器开始工作，影像资料随即显示在车内观察室的电脑上。与此同时，远在成都的华西医院专家也坐在电脑前，同步分析患者的影像资料。“从影像资料看，这位患者应该是有腰椎间盘突出，后续需要注意。”专家通过5G信号，即时清晰地传回诊断意见。

“这几年工作忙，没时间去大医院做体检，没想到在偏远地区也能得到详细的检查。”检查结束后，这位患者连连向张志英道谢。

“这是我参加工作以来印象最深的一次巡诊。先进的技术帮助我们克服了西藏山高路远的困难。”张志英说，“创新的医疗设备将基层群众的问诊需求和优质医疗资源连接起来，进博会成为我们和世界交流的窗口。将来有机会，我也想去进博会看看！”

在引入5G方舱车载CT后不久，阜康医院将核磁共振设备也接入西门子医疗5G网络。通过一次次远程会诊，西藏的患者节省了时间和经济成本，避免了长途跋涉和舟车劳顿。同时，更多高原病相关的影像资料以数字化形式积累下来，为科学研究提供了珍贵资料。

溢出效应明显，外企迎来更大发展机遇

第五届进博会开幕前夕，西门子医疗数字指挥中心在上海揭牌并投入使用。该中心搭载西门子医疗5G和元宇宙沉浸式教研平台，可让更多偏远地区的基层医院医护人员与临床专家、培训专家连线，提高诊疗能力。

“通过进博会平台，我们得以将更多全球领先的医疗技术、产品和解决方案快速引入中国市场，其中多款产品经历了从展品到商品、再到规模化生产的过程。”西门子医疗发言人王弢表示。

凭借在5G领域的优势和经验，西门子医疗远程诊疗生态圈不断拓展。从第二届进博会上亮相的5G远程超声，到第三届进博会的5G方舱车载CT，再到第四届进博会上展示的5G技术在大型影像设备和介入手术领域的全线应用，西门子医疗的数字化解决方案已覆盖远程扫描、远程诊断、远程治疗、远程教学全价值链。据介绍，西门子医疗5G虚拟座舱目前覆盖了中国近300家医院、约400位远端专家，成功连接超过430台设备。今年进博会上，西门子医疗带来了多款首发首展新品。

“进博会的溢出效应愈发显现，加速跨国企业的创新研发成果在中国落地推广，为其扎根中国提供了更多有利条件。”王弢说。

相约进博，共享机遇。5年来，进博会“朋友圈”越来越大。德国博西家电集团投资4亿元人民币，在南京建设了中国新研发中心并于2020年投入使用，这是博西家电全球最大的综合性研发中心；思爱普公司在首届进博会上与天津市洽谈，公司旗下数字创新中心项目2019年落户天津市西青区，预计5年内累计年收入超过15亿元人民币；德勤、毕马威等全球知名会计师事务所通过进博会平台，在宁波设立分支机构、开设分所……

“德勤十分看好进博会推动形成的数字贸易、跨境贸易等开放合作新模式。中国坚定不移扩大对外开放，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，为跨国企业提供了巨大发展机遇。”德勤相关负责人曾顺福表示。

（本报北京、拉萨、柏林11月4日电）

《 人民日报 》（ 2022年11月05日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)