新华社北京11月4日电（记者温馨）外交部发言人赵立坚4日说，近期中国与周边国家之间在互联互通方面有不少好消息。中方愿同各方一道，推动共建“一带一路”倡议同各国发展战略和区域合作倡议更好对接，致力于实现更大范围、更加便捷的互联互通，实现互利共赢，造福各国人民。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，老挝北部中老铁路孟赛站日前开办货运业务，标志着中老铁路货运站全部启用。发言人对此有何评论？

“我们注意到有关报道，对此表示祝贺。”赵立坚说，货运站全部启用将助力中老铁路进一步成为地区互联互通的加速器，助力中国同东盟国家高质量共建“一带一路”结出更加丰硕的果实。

赵立坚说，习近平主席指出，共建“一带一路”，关键是互联互通。我们高兴地看到，近期中国与周边国家之间在互联互通方面有不少好消息。越共中央总书记阮富仲访华期间，中越同意加快推动商签两国政府间推进共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接合作规划。在中巴经济走廊框架下，中国和巴基斯坦将加快推进瓜达尔港、一号铁路干线升级改造等项目。中国新加坡双边合作机制会议上，中新宣布了互联互通领域达成的重要成果，同意进一步深化发展战略对接，协同推进国际陆海贸易新通道建设。

赵立坚说，党的二十大明确指出推动建设开放型世界经济，推动共建“一带一路”高质量发展。中方愿同各方一道，推动共建“一带一路”倡议同各国发展战略和区域合作倡议更好对接，致力于实现更大范围、更加便捷的互联互通，实现互利共赢，造福各国人民。

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