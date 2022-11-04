崔越 袁蒙 张文捷 薛艳艳 周雨

“湖光照我影，送我至剡溪”。千年前，诗仙李白在浙江嵊州留下这样的诗句。经过时代和社会的变迁，如今嵊州积淀了深厚独特的越乡非遗文化。越剧、小吃、竹编等非物质物化遗产已成为嵊州一张张闪亮的名片，变成当地人民一笔宝贵的文化财富。

越剧：百年戏台 女子戏班

“书房门前一枝梅，树上鸟儿对打对。喜鹊满树喳喳叫，向你梁兄报喜来。”来到嵊州市甘霖镇施家岙村绳武堂宗祠古戏台，两位“娘家戏班”的越剧演员正在排练传统剧目《十八相送》。施家岙村“娘家戏班”的传统可以追溯到上个世纪。1923年，第一副女子越剧科班就在这里诞生，百年越剧史上的璀璨一页也由此开启。

嵊州拥有浓厚的越剧氛围，会唱越剧的人不在少数。“娘家戏班”的越剧演员陈小六是嵊州本地人，从小耳濡目染，听越剧长大。怀抱着对越剧的热爱，她成为了“娘家戏班”的一员，每周都会在这里演出。数十年守着越剧这块瑰宝，如今陈小六有了更大的愿望。“希望有更多的人喜欢越剧，希望全世界的朋友都能来听我唱越剧。”

陈小六的愿望正逐步成为现实。为传承越剧文化，2016年，“中国越剧戏迷网爱越小站”正式启动实施，目前在国内外已经建立了180个成熟的“爱越小站”。“爱越小站”通过定期组织线下越剧学习、交流活动，培养了越来越多年轻观众和民间戏曲人才，将越剧的火种播撒到全国乃至世界各地。

小吃：千年积淀 自成一脉

嵊州是“中国小吃文化名城”。千年的文化积淀、特有的生活环境等孕育了当地别具一格的手作美食。其中，小笼包是嵊州人最引以为傲的一张“金字招牌”。

小笼包是嵊州的特色美食，誉响南北。据《嵊县志》记载，嵊州小笼包起源于20世纪30年代的嵊县陈东生馒头店，距今已有近百年的历史。小笼包第二代非物质文化遗产传承人吕苏芹常驻嵊州美食街上的嵊州小吃大师馆，她传承这项技艺已经有十多年的时间了。“做小笼包是我传承了爷爷的手艺，现在已经传承到第三代了。”吕苏芹说，“现在每天店里能做五百笼包子，许多民众闻名从杭州、宁波等地特意来吃小笼包，看到他们喜欢吃我感到很开心。”

为进一步推广嵊州小吃，发展速冻产业链，将其工业化、标准化发展是必经之路。嵊之味速冻食品有限公司是首家做嵊州小笼包生产企业的厂家。据其负责人介绍，为保证嵊州小笼包的“家乡味”，他们坚持使用新鲜食材和手工制作。“产品向南北方都进行了出口，一天约卖二十万只包子。”

(责编：崔越、常红)