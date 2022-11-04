新华社内罗毕11月3日电 综述：中吉合作助力吉布提打造地区性航运和商业中心

新华社记者周楚昀

“与中国在基础设施、贸易往来方面的合作扩大了吉布提与世界各地的交通网络连接，帮助吉布提实现成为地区性航运和商业中心的目标。”吉布提港口和自贸区管委会总负责人奥马尔·哈迪日前在接受新华社记者采访时说。

位于非洲之角的吉布提地理位置独特，经由苏伊士运河、红海和亚丁湾连通地中海和印度洋，向西可辐射非洲腹地。

近年来，吉布提积极参与共建“一带一路”，相关项目对接“吉布提2035年愿景”规划，充分发挥该国独特地理优势，并为整个非洲创造更多商业机会和经济利益。

吉布提港口天然条件良好，具有很大发展潜力，以港口服务业为主的交通运输、商业和服务业支撑该国约80%的国内生产总值。但建于100多年前的吉布提老港存在设施陈旧、吞吐能力不足、货物装卸转运慢等问题，难以满足吉布提乃至非洲地区快速发展的运输需求。

由中企承建的吉布提多哈雷多功能港口于2017年正式启用，港口年设计货物吞吐能力为708万吨，集装箱吞吐能力为20万标准箱。

多哈雷多功能港口已成为东非最现代化的港口之一，是吉布提港口经济的重要支柱。哈迪说，港口运行五年来，潜力得到充分开发利用，货物运输范围辐射整个非洲。

中企参与建设的吉布提国际自贸区于2018年9月正式使用，目前已有200余家公司进驻。中国驻吉布提大使胡斌说，自贸区是吉布提经济转型、向高附加值产业迈进的重要平台。到达吉布提港口的货物可在自贸区加工，再由其他区内企业对货物进行上下游全产业链推广，这将促进吉布提的经济多元化发展。

亚吉铁路是中非共建“一带一路”标志性项目。亚吉运维吉布提分公司负责人王玉戈介绍说，亚吉铁路提升了港口集疏运能力，将货物从吉布提港口运输到埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的时间从此前的3天至7天缩短到18个小时。“吉布提港口70%的进口货物发往埃塞俄比亚，而埃塞俄比亚90%的出口货物通过吉布提港口走向世界，亚吉铁路促进了该区域可持续发展和一体化进程。”

从多哈雷多功能港口到吉布提国际自贸区，最后再由亚吉铁路将国际货物运往非洲内陆，中吉合作为促进区域经济发展作出贡献。

(责编：燕勐、崔越)