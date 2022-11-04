新华社联合国11月3日电 中国常驻联合国副代表耿爽3日在联大第六委员会《联合国宪章》和加强联合国作用特别委员会（宪章特委会）报告议题下发言，就有关问题阐述中方立场。

耿爽说，面对百年变局与世纪疫情，国际社会需要加强团结，共同应对，携手维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序。《联合国宪章》是当代国际法的坚实基础，是处理国际关系的根本遵循，是稳定国际秩序的重要基石。中方支持宪章特委会根据联大授权开展工作。

他说，关于联合国制裁问题，中方愿重申：制裁是手段而不是目的，应当服务于有关问题的政治解决，安理会对制裁应采取慎重和负责任态度。制裁应以用尽其他和平手段为前提，应符合《联合国宪章》和相关国际法原则，最大限度降低对普通民众和第三国的影响。中方主张各方严格遵守和执行安理会制裁决议，反对额外施加与《联合国宪章》不符的单边制裁，损害联合国制裁的有效性和权威性。

耿爽说，关于“和平解决争端”议题，中方一贯主张争端当事国通过谈判协商等和平手段妥善解决争端，主张应尊重各国自主选择争端解决方式的权利。

他说，宪章特委会今年届会对《联合国宪章》第33条所规定的“司法解决”进行了讨论。中方愿借此机会强调，与其他涉及第三方介入的和平解决争端方法一样，司法解决必须恪守“国家同意”原则，严格按照条约授权或当事国约定确立和行使管辖权，忠实、善意地解释和适用法律。只有这样才能真正发挥促进和平解决争端的作用。

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