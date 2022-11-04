新华社北京11月4日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫3日说，西方炒作俄罗斯可能使用核武器问题，目的是把更多的国家纳入反俄联盟中。国际原子能机构总干事格罗西3日说，该机构专家已完成对乌克兰3处地点的实地调查，目前没有发现未申报的核活动或核材料。

——据今日俄罗斯通讯社报道，帕特鲁舍夫还表示，俄方认为乌克兰方面正在制造“脏弹”，这一过程不可能没有西方参与，如果不予制止，可能会带来全球性灾难。

——格罗西在声明中说，国际原子能机构专家已收集环境样本，供后续实验室检测分析。他表示，俄罗斯此前指控乌境内3处地点存在可疑活动，随后乌克兰书面请求国际原子能机构就此派遣调查组。

——乌克兰总理什梅加尔3日在社交媒体发文说，当天乌最高拉达（议会）通过2023年国家预算案。根据预算案，2023年乌克兰经济增长预期为3.2%，通货膨胀率预计为2.8%。预算收入为1.3万亿格里夫纳（约合355亿美元），预算支出为2.6万亿格里夫纳（约合710亿美元），其中国防预算支出是优先事项，占总支出的43%。他说，为弥补预算赤字，乌克兰将主要向包括欧盟、美国和国际货币基金组织在内的国际合作伙伴寻求支持。

——保加利亚国民议会3日投票决定，保加利亚将向乌克兰提供军事援助，但具体细节尚未确定。保加利亚看守国防部长斯托扬诺夫说，保国防部将提议向乌克兰提供相对有限的军事援助。保国民议会当天还决定授权政府与北约盟国进行谈判，以获取、部署军事武器等，增强保加利亚的防御能力，加速替换苏联时期的武器装备。

——俄罗斯政府网站3日发布消息说，俄已将部分商品和设备的临时出口禁令延长至2023年底。消息说，这一临时出口禁令涉及医疗设备、农业机械、电气设备、涡轮机、核反应堆、光纤电缆、部分类型的飞行器、雷达装置、蓄电池、金属加工机床等超过1600种商品。该禁令适用于除欧亚经济联盟成员国以外的所有国家。（参与记者：林浩、刘昕宇、李东旭、李铭、黄河、刘恺）

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