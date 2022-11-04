新华社巴黎11月3日电（记者徐永春）总部位于法国巴黎的联合国教科文组织3日发布《世界遗产地冰川报告》称，受气候变化影响，到2050年，位于全球各地的世界遗产地冰川有三分之一将消融。防止全球冰川大面积退缩的最重要手段是大幅减少碳排放。

在联合国教科文组织确定的世界遗产地中，有50处为冰川所在地，其面积约占地球冰川总面积的十分之一。

报告援引教科文组织与世界自然保护联盟联合进行的一项最新研究结果称，尽管列入《世界遗产名录》并纳入高级别保护，但自2000年以来，世界遗产地冰川正在加速退缩。目前，世界遗产地冰川每年消融约580亿吨，相当于法国和西班牙年度用水量的总和。

联合国教科文组织总干事阿祖莱表示，这份报告是对行动的呼吁。只有迅速降低二氧化碳排放水平，才能拯救冰川和依赖它们的生物多样性，《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）将为寻找这一问题的解决方案发挥关键作用。

据悉，教科文组织正在倡导建立国际冰川监测和保护基金，以支持综合研究和制定有效的应对举措。

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