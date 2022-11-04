人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

外交部：中非合作为非洲人民带来实实在在福祉

2022年11月04日14:00 | 来源：央视新闻客户端
小字号

11月3日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。有记者提问，近日，英国民调机构YouGov一项调查结果显示，非洲国家民众近年对华好感度显著提升，尼日利亚、肯尼亚、南非、埃及受访者认为中国对国际事务产生积极影响的比例分别为83%、82%、61%、57%，较去年分别增长15、24、13、10个百分点。发言人对此有何评论？

赵立坚说，你提到的民调结果从一个侧面再次证明，中非合作为非洲人民带来了实实在在的福祉，得到了非洲人民的真诚欢迎和充分认可。

赵立坚指出，中非合作也是中国与广大发展中国家合作的缩影。长期以来，中国以实际行动证明，我们永远是发展中国家的真诚朋友和可靠伙伴，我们始终与发展中国家同呼吸、共命运、齐发展。

赵立坚说，这几个国家也都是“一带一路”倡议的参与者。近几年来，中方同有关国家开展“一带一路”合作，稳步推进。蒙内铁路对肯尼亚经济增长拉动超过0.5%，斋月十日城电气化轻轨项目为埃及居民提供高效便捷的通勤服务，对发展埃及东部地区经济和推动埃及工业化进程产生重要作用。得益于“一带一路”倡议，柬埔寨有了高速公路，哈萨克斯坦有了“出海口”，马尔代夫有了跨海大桥，老挝由“陆锁国”变为“陆联国”。我们高兴地看到，共建“一带一路”，让越来越多的发展中国家民众拥有了色彩斑斓的梦想，拥有了充满机遇的未来。

赵立坚表示，党的二十大报告写入了“维护发展中国家共同利益”，习近平主席提出真实亲诚理念和坚持正确义利观，提出全球发展倡议，破解发展难题，为深化中国同发展中国家的团结合作发挥了极其重要的引领作用。站在新的历史起点上，我们将继续始终坚定与发展中国家站在一起，把自身发展和发展中国家共同发展紧密联系，携手实现共同繁荣。

（总台央视记者 朱若梦 孔禄渊）

(责编：燕勐、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部