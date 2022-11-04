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外交部：人类命运共同体理念符合国际社会共同期待

2022年11月04日13:58 | 来源：央视新闻客户端
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11月3日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。有记者提问，北京时间11月2日，第77届联合国大会裁军与国际安全委员会（联大一委）表决通过“不首先在外空部署武器”和“防止外空军备竞赛的进一步切实措施”决议，中国倡导的人类命运共同体理念再次写入上述决议。中方对此有何评论?

对此，赵立坚表示，11月2日，第七十七届联大一委高票通过中国和俄罗斯共提的“不首先在外空部署武器”和“防止外空军备竞赛的进一步切实措施”决议。两项决议均强调，应防止外空军备竞赛，共同努力构建人类命运共同体。这是人类命运共同体理念连续第六年写入联大外空安全领域决议。

赵立坚强调，构建人类命运共同体是世界人民前途所在。中国始终坚持维护世界和平，促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体。但遗憾的是，个别国家罔顾国际社会共识，竭力抹黑和歪曲人类命运共同体理念，甚至企图阻挠将该理念写入联大决议。

赵立坚指出，相关表决结果体现了时代潮流和人心向背，事实证明人类命运共同体理念符合国际社会共同期待，具有强大的生命力和感召力，已得到绝大多数国家尤其是发展中国家的普遍支持和认同。中方愿同世界各国一道，共同应对各种全球性挑战，携手开创人类更加美好的未来。

（总台央视记者 朱若梦 孔禄渊）

(责编：燕勐、崔越)

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