美国联邦储备委员会主席鲍威尔。 新华社记者 刘杰 摄

美国联邦储备委员会11月2日宣布，将联邦基金利率目标区间上调75个基点到3.75%至4%之间。这是美联储今年连续第四次加息75个基点。美国为抑制国内高通胀持续加息，不仅增加了美国经济衰退风险，更拖累世界经济复苏。

加息难抑通胀

自今年3月以来，美联储已连续六次加息，累计加息375个基点。目前，美国联邦基金利率水平已升至2008年1月以来最高位。

然而，美联储连续在加息上“快步走”却抑制不住急速飙升的通胀。美国劳工部10月13日公布的数据显示，今年9月美国消费者价格指数（CPI）环比增长0.4%，同比增长8.2%。环比涨幅超预期，同比涨幅仍维持在历史高位，美国消费者新闻与商业频道（CNBC）刊文称，“这远高于美联储定下的2%通胀率目标”。

更令美国人担忧的是，通胀正在加速蔓延到美国经济的各个领域，通胀传导效应愈加明显。劳工部数据显示，9月美国核心通胀率同比增长6.6%，创下40年来新高。英国《金融时报》认为，这显示通胀已经从那些受到供应链中断和乌克兰危机影响的行业扩展到服务业等行业。美国富兰克林邓普顿基金集团固定收益部门首席投资官索纳尔·德赛表示，“这种转变有点像打地鼠，篮子中的另一部分因为通胀压力而被弹出。”

美国企业研究所高级研究员德斯蒙德·拉赫曼在美国有线电视新闻网（CNN）撰文称，去年通胀势头出现时，美联储却在方向盘上睡着了，“现在他们正用自20世纪80年代以来从未见过的方式猛踩货币政策的‘刹车’。”

衰退风险上升

尽管美联储官员一再表示，持续激进加息的目标是为了给美国持续高企的通胀降温，但不断走高的利率正在加剧人们对美国经济陷入衰退的担忧。

许多经济学家分析，美国经济衰退有可能在2023年发生。彭博社10月17日公布的一份对42位经济学家的调查预测，明年美国出现经济衰退的可能性为60%。更悲观的是，彭博社根据自身概率模型预测的结果显示，到2023年10月，美国经济出现衰退的可能性为100%。CNBC10月5日援引金融服务网站“银行利率”对14位经济学家的调查称，未来12到18个月内，美国经济出现衰退的可能性为2/3。

曾在美联储工作的大卫·威尔科克斯对《金融时报》表示，“每一个不利的通胀报告和外部因素都意味着美联储将不得不采取更多措施来控制局势”，“美联储做得更多意味着衰退的可能性更高，如果衰退发生，可能是很严重的衰退”。荷兰国际集团（ING Global)首席国际经济学家詹姆斯·奈特利认为，“利率越高，借贷成本继续上升的窗口就越大，这确实表明出现严重经济衰退的风险越来越大。”《华尔街日报》刊文称，在美联储持续加息的打击下，房地产等对利率敏感的经济部门已经出现了放缓趋势。

甚至连美联储都承认美国经济“软着陆”的可能性正在下降。美联储主席鲍威尔11月2日在新闻发布会上表示，随着美联储加息以降低通胀，美国经济仍有可能摆脱衰退，但由于通胀下降缓慢，今年“软着陆”的机会窗口已经缩小。

殃及全球经济

由于美国在全球的金融霸权和货币霸权地位，美国的通胀和后续的加息措施加剧全球经济动荡。

路透社分析，加息步伐引发了全球焦虑，美联储正将世界经济拖向“不归路”，美元兑主要货币走强实际上输出了美国通胀，并给从伦敦到东京的金融市场带来压力。联合国贸易发展会议 (UNCTAD) 在最近一份新报告中表示，旨在对抗通胀的紧缩货币政策可能在全球范围内造成比2008年金融危机和2020年新冠肺炎疫情更严重的损害。

美联储持续加息对发展中经济体造成的冲击尤甚。联合国贸易发展会议报告发现，美联储加息每增加一个百分点，三年内其他富裕国家的经济产出将下降 0.5%，而发展中国家的经济产出将下降0.8%。仅今年美国加息就可能通过推高美元价值，让发展中国家减少3600亿美元的未来收入。

不仅如此，如果美联储“路线不正确”，大量发展中国家可能会因此陷入一系列债务危机。据CNN报道，受高通胀和美联储持续加息影响，斯里兰卡和赞比亚等已出现债务违约。由于美国的高利率刺激资本从很多发展中国家流出，更多发展中经济体的债务违约风险上升，“美元升值尤其会压垮必须以美元偿还债务的较贫穷国家”。（文/老度）

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