【环球时报驻巴基斯坦特派记者 程是颉 环球时报记者 赵觉珵 陈青青】“今天启程前往北京。很荣幸成为中共二十大后首批受邀访华的领导人之一。”北京时间11月1日中午，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫在其官方推特上发文。根据中国外交部发布的消息，应国务院总理李克强邀请，夏巴兹总理于1日起对中国进行正式访问。《巴基斯坦观察家报》评论说，这是一次“具有里程碑意义”的访问，反映出两国深厚的友谊以及两国领导人致力于加强并多元化发展两国双边关系的意愿。

中国外交部：热烈欢迎

巴基斯坦《黎明报》1日称，夏巴兹此访为期两天，巴基斯坦外交部长比拉瓦尔，财政部长达尔，规划、发展与特别项目部长伊克巴尔，新闻和广播部长奥朗则布，铁道部长拉菲克和信德省首席部长穆拉德·阿里·沙也随总理访华。

国际社会普遍关注到，此访是夏巴兹于今年4月就任总理以来首次访华，他也是中国共产党第二十次全国代表大会胜利闭幕后首批受邀访华的外国领导人之一。外交部发言人赵立坚1日表示，我们热烈欢迎夏巴兹总理访问中国。访问期间双方肯定会签署一系列成果文件。关于访问的具体内容，我们会及时发布消息，请大家保持关注。

巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官拉迈认为，巴基斯坦总理成为二十大后首批访华的外国政要，这展现了巴中两国不同寻常的合作伙伴关系。巴方需要思考的是，如何将两国政府间高度互信的良好关系转化为两国在经济发展领域的紧密合作关系。

为双边关系带来新维度

夏巴兹1日发布推文称，“我与中国领导人的讨论将集中在振兴中巴经济走廊等许多事情上。中巴经济走廊第二阶段将迎来一个社会经济进步的新时代，这将提高我们人民的生活质量。中国的经济奇迹有很多值得我们学习的地方。”

此前，巴基斯坦外交部发布的消息也提到，夏巴兹此访将推进广泛的双边合作议程，巴中两国将在多个领域达成多项谅解备忘录或协议，并在10月27日举行的中巴经济走廊联合合作委员会（JCC）第十一次会议后巩固中巴经济走廊的合作势头。

据巴基斯坦媒体1日报道，规划、发展与特别项目部长伊克巴尔在日前召开的新闻发布会上说，夏巴兹总理此访将为巴中双边关系带来新的维度，并将贸易关系推向新的高度。两国将签署多项协议，涉及价值数十亿美元的项目。

更多聚焦于改善民生

在夏巴兹启程前，巴基斯坦驻华大使莫因·哈克接受《环球时报》记者专访时提到，总理在访华期间将会见中国的商界代表，并进一步扩大巴中两国在贸易、投资、基础设施、工业、农业和信息技术等关键领域的合作。

南亚问题专家、清华大学国家战略研究院研究部主任钱峰1日接受《环球时报》记者采访时表示，中巴经济走廊第一阶段建设得到巴方全国上下的一致欢迎，第二阶段将实现更高质量发展，更多聚焦于改善民生，让沿线民众获得更多的幸福感。钱峰认为，中巴经济走廊目前在基础设施等领域的建设已经打好了基础、搭建了平台，未来中巴双方有望在建设产业园区、增进民生福祉等领域进一步合作。

对于夏巴兹此次访华，《巴基斯坦观察家报》1日报道称，“巴基斯坦人民对此寄予厚望”，“两国进行的筹备工作让人们期待在中巴经济走廊建设框架下继续扩大合作，并取得重大进展。”该报称赞道，中巴经济走廊改变了巴基斯坦的基础设施，在全国各地建设的公路网缩短了人们旅行的时间，加快了巴基斯坦不同地区的社会经济发展步伐，为民众提供了直接或间接的就业机会，尤其是在偏远落后地区。

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