当地时间11月2日，美国联邦储备委员会宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调75个基点到3.75%至4%之间，这是美联储今年连续第四次加息75个基点，也是美联储今年第6次加息。美国联邦基金利率水平已升至2008年1月以来最高位。

美联储当天结束为期两天的货币政策会议后发表声明说，近期支出和生产出现温和增长，就业增长势头强劲，失业率保持在较低水平，但通货膨胀率居高不下，反映出与新冠疫情相关的供需失衡、食品和能源价格上涨以及更广泛的价格压力。美联储在声明中说，继续上调联邦基金利率目标区间将是适当的。

美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上表示，恢复价格稳定可能需要在一段时间内保持限制性的政策立场。美联储将继续坚决致力于将通胀率降至2%的目标，坚持紧缩政策直至通胀目标达成，并预计持续加息将是适当的。鲍威尔表示，与去年相比，美国经济目前已经明显放缓，消费支出的增长也有所放缓，部分原因是实际可支配收入下降和金融状况收紧。鲍威尔还表示，美联储的行动使得金融状况显著收紧，对利率最敏感的经济领域的需求受到了影响。然而，要实现货币紧缩政策的全部效果还需要时间，尤其是在通胀方面。

经济学家指出，美联储激进的货币政策产生的溢出效应将进一步给发展中国家和新兴经济体带来巨大冲击。

美国经济学教授 肯尼思：我们已经看到一些国家在汇率方面面临美国货币政策的溢出效应，美联储的加息对它们造成了压力，使它们的中央银行也要提高利率。以韩国为例，其加息幅度与美联储基本一致。我们已经看到各国在汇率方面和利率方面受到的打击。当然，如果美国经济真的下滑，那么这些国家的出口需求也会受到冲击。所以，新兴市场经济体是脆弱的。

纽约三大股指收盘显著下跌

美联储宣布再度加息75个基点消息公布后引发市场大幅动荡。纽约股市三大股指当天收盘显著下跌。道琼斯工业平均指数下跌1.55%，标准普尔500种股票指数下跌2.50%，纳斯达克综合指数下跌3.36%。

大型科技股普遍下跌，特斯拉跌超5%，亚马逊跌超4%，苹果、微软、谷歌跌超3%。

美媒：持续激进加息恐让美国陷入衰退

针对美联储11月2日宣布再次加息75个基点，美国多家媒体评论称，美联储连续大幅加息未能有效缓解高通胀，却可能进一步增加借贷成本，给美国民众和企业带来痛苦，还可能让美国陷入衰退。

美国广播公司发表评论称，美联储新一轮加息预计将使借贷成本再次大幅增加。美联储试图通过“给经济降温和抑制需求的方式来遏制价格上涨”，然而，这种做法可能使美国陷入衰退，导致数百万人失业。

美国消费者新闻与商业频道评论称，随着美联储提高利率，经济开始显示出放缓的迹象。房地产市场正在下滑，一些抵押贷款利率几乎翻了一番。截至10月28日当周，美国30年期固定利率抵押贷款利率为7.08%，高于3月份的3.85%，抵押贷款利率创下20年来的最高水平。加息之际，近期的通胀数据显示，美国物价仍处于40年来的高位。因此，人们越来越担心，美联储在试图降低生活成本的同时，也会把经济拖入衰退。

美国有线电视新闻网评论称，美联储此次宣布再加息75个基点，是美联储自上世纪80年代以来最严厉的政策举措，这可能会进一步推高借贷成本，加深数百万美国企业和家庭的经济痛苦，也可能引发美国经济衰退。

受美联储加息影响 欧洲经济困境难解

为缓解美国国内的严重通胀，美联储今年3月以来已经六次进行加息，累计加息375个基点。这一决策给欧洲带来严重负面影响，导致欧元疲软、通胀压力增加、资本外流。

今年7月以来，欧洲央行已被迫三度加息，但多名欧洲经济学家表示，欧洲央行难以持续跟进美联储决策被动加息，在未来一段时间内，美联储激进加息对欧洲造成的负面外溢效应无法消除。

美联储激进加息使美元更加强劲，但此举给欧元区带来的负面影响极其严重。欧元对美元汇率持续下跌，今年9月曾创下20年新低。在欧元相对美元贬值的同时，欧元区债券市场激烈动荡。部分成员国政府债券收益率上升，增加了欧洲政府的借贷成本。

经济学家 迈尔：欧洲央行采取了行动，但它的行动也受限于部分国家高负债率的这一现有问题，如果利率上升过多，这些国家就会面临偿还难题。

罗马欧洲大学经济学教授特拉菲坎特指出，美联储激进加息是欧洲通胀不断高企的主要影响因素之一。欧盟统计局10月31日公布的初步数据显示，欧元区10月通胀率达10.7%，再次创下历史新高，高于市场预期，远超欧洲央行2%的中期通胀目标。为应对持续高通胀，今年7月以来，欧洲央行已三度加息，首次加息幅度为50个基点，随后更是接连两次激进加息75个基点，累计加息幅度多达200个基点。

然而，欧洲央行被迫加息也未能使欧洲经济脱困。欧洲政策中心的政策分析师劳斯贝格认为，美联储加息力度比欧洲央行大得多，这可能导致欧元对美元汇率进一步下跌。美欧利差扩大令美元资产更具吸引力，将继续推动投资者抛售欧元资产、增持美元资产，进而导致欧元进一步贬值。而欧洲目前面临的能源危机加剧了欧洲的企业外迁和资本外流，其主要目的地就是美国。美国《华尔街日报》和德国《商报》等媒体报道称，欧洲工业在能源价格重压下不堪重负，美国借此机会凭借廉价能源和低税率吸引欧洲能源密集型产业向美转移。

荷兰国际集团首席国际经济学家奈特利指出，美联储持续大幅加息对欧美之间资本流动产生重大影响，导致欧洲经济面临更大下行压力。由于能源进口成本大涨，此前多年一直保持贸易顺差的欧盟今年已持续出现贸易逆差。且随着美元走强，欧盟进口商品，尤其是进口量巨大、以美元计价的关键原材料价格将变得更高，这可能又进一步推升欧洲通胀水平。

美联储“强收缩”政策祸害全球

今年3月以来，美联储持续大力度加息。美联储激进加息的“强收缩”政策是美方反复权衡算计后选择的策略，意在借美元霸权向外转嫁危机，收割全球财富，本质上是损人利己、祸害全球。

受新冠肺炎疫情持续、供应链危机影响，以及美国总统拜登上任以来超3万亿美元大规模经济刺激计划、美联储近几年持续甚至“无上限”量化宽松政策等一系列因素综合作用，美国正经历40年以来最严重的通货膨胀危机。

今年3月以来，美国消费者价格指数同比涨幅均超过8%。对通胀失控的担忧，刺激美联储在货币政策上急刹车、猛转弯。出于捍卫本币汇率、防范外资抽逃和遏制输入性通胀等考虑，众多央行被迫跟随美联储大幅加息。世界银行指出，到2023年，全球货币政策利率平均水平或将升至近4%，比2021年高出逾2个百分点，这将打压本就低迷的世界经济。

在美联储“强收缩”压力下，从欧洲到亚洲，从拉美到中东，不少国家本币汇率下跌至多年来低点，输入性通胀压力陡增，债务违约风险上升，金融市场剧烈震荡。一些经济体在保经济和稳汇率之间艰难抉择，日本等西方主要经济体甚至被迫干预市场稳定汇率。而美联储激进加息为美元带来支撑，美元指数今年出现大幅上升，一度触及20年来高点。

美元霸权收割全球财富

当经济处于扩张周期时，美联储可通过宽松货币政策，放任廉价的华尔街资本到处“攻城略地”，制造泡沫，通过投机交易，收割全球财富。当遭遇经济困境时，美联储则收紧流动性，拉升美元汇率，促进美元回流，提振国内经济，同时让美国能靠强美元以更低成本进口商品，缓解通胀，向外转嫁危机，再度收割全球。

反对美元霸权 多国开启“去美元化”进程

由于“美元霸权”不断收割世界财富、威胁越来越多国家的经济安全，美元地位正在遭遇国际社会越来越多的质疑。不少国家越来越意识到，有必要摆脱美元的统治地位，包括俄罗斯、伊朗、以色列等国采取实际行动开始了“去美元化”进程。有分析认为，随着世界走向多极化，美国已不再是世界上最大的贸易国，美元的实力和地位会同步减弱。现在的问题在于美元将在何时丧失全球货币体系的主导地位，而不在于是否会丧失。

(责编：燕勐、崔越)